Recuperan el documental 'Our hobby Is Depeche Mode' y se publica en la web 

En el año 2007 los británicos, Jeremy Deller y Nick Abrahams lanzaron a traves de Hudson Production para Mute Films, 'Our hobby Is Depeche Mode', el documental que habla sobre la intensidad con la que los fanáticos de Depeche Mode viven el amor por la banda.

Durante una hora esta pieza audiovisual pone al frente de la cámara las historias de los fanáticos alrededor del mundo y como la banda británica formada en 1980 en Basildon, Essex, tuvo un fuerte impacto en sus vidas.



En algunas entrevistas a medios de comunicación, los creativos de la película han confirmado, que la idea nació por un encargo para un aniversario de los Padres de la Música Electrónica; sin embargo, al ver que existían varios documentales sobre Depeche Mode, decidieron centrar la historia en los fans. “Los seguidores no se darían cuenta de lo interesantes que son y en efecto, lo fueron”, dijeron en diferentes declaraciones.

Durante tres semanas viajaron a México, Estados Unidos, Alemania, Rumania, Rusia, Brasil y Canadá, esto durante la post era del álbum 'Playing The Angel' (2005) y la recién terminada gira 'Touring The Angel' (2005-2006).



De acuerdo con los creadores del documental, argumentaron que fue a petición de Daniel Miller, antiguo productor de Depeche Mode y propietario de la disquera Mute Records, quien en el año 2006 les había solicitado grabar un filme sobre los fans de la banda inglesa, posiblemente como material extra para el DVD 'The Best of Depeche Mode Volume 1' , publicado a finales del mismo años, pero al ser presentado el proyecto a Martin L. Gore, Dave Gahan y Andrew Fletcher, no estuvieron interesados y se especuló que para un futuro se podría usar, quedando en el olvido el maravilloso documental, que se llegó a "extraviar" y el cual ocasionalmente se proyectó en festivales de cine europeo y norteamericano.

Depeche Mode fans de EE.UU. | Foto: Jeremy Deller



"Mi amigo, Nick Abrahams, me dijo que Mute Records estaba buscando hacer una película sobre Depeche Mode para un aniversario de 'Grandes Hits' (Posiblemente para el DVD del The Best of Depeche Mode Volume 1). Pensé que podría ser bastante interesante. Y él o yo, o ambos, no recuerdo, sugirió que hagamos algo con los fanáticos, ya que escuchas historias casi míticas sobre su base de fanáticos del Este de Europa, particularmente en la década de 1980. Fuimos a México, Estados Unidos, Alemania, Rumania, Rusia, Brasil y Canadá, todo en menos de tres semanas", comentó el creativo Jeremy Deller.



“En Rusia, 60 fanáticos nos recibieron en el aeropuerto y básicamente nos raptaron durante dos días, lo que fue maravilloso para el filme. Como nos imaginamos, la historia de Europa del Este fue masivamente. El efecto de Depeche Mode en esa región durante la década de los 80's fue similar al efecto de The Beatles en el Reino Unido durante la década de 1960's", apuntó Deller.

Depeche Mode fans de Rusia | Foto: Jeremy Deller



A través del sitio web oficial de Depeche Mode, se hizo el anuncio, en el cual se estaban localizando a grandes fanáticos, en aquel entonces se obtuvo una gran respuesta de al menos 5000 seguidores y entre esas tuvieron que elegir a los personajes y luego viajar a los diferentes países del mundo para filmarlas y documentarlas.



Según Deller, la película no vio la luz por diferentes situaciones que conflictuaron su estreno y promoción, problemas que podría conllevar a retirarla en su momento.

Depeche Mode fans de Alemania | Foto: Jeremy Deller



"Una de ellas es por una familia alemana, quienes visten a sus hijos como miembros de la banda. De alguna manera logran obtener boletos de prensa para los lanzamientos de álbumes, Meet and Greets privados y nadie puede averiguar cómo lo hacen. Muchos fanáticos alemanes parecen resentirse y molestarse con esta familia".



Además Jeremy Deller acotó que que la banda: "ha sido comercializada con tanto cuidado que el comportamiento de los fans altera esta imagen tan cuidadosamente elaborada. Los fanáticos se apropian de la banda lo hacen suyo y se ríen, no está limpio, es desordenado y es caótico".

Depeche Mode fans Rumania | Foto: Jeremy Deller



En una entrevista en 2019 para el portal estadounidense Dangerous Minds, los creadores argumentaron: "No podríamos haber hecho la misma película sobre otra banda, como por ejemplo U2, porque hay un elemento extraño en Depeche Mode".



El documental, que para muchos críticos es catalogado como uno de los mejores documentales de música, acababa de ser liberado para verse gratuitamente por la plataforma de VIMEO y YouTube.