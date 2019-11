Mika Kallio: "Si mejoramos el tren delantero para mañana todo debería estar bien"

En los entrenamientos libres de la mañana Kallio ha sido el 17º debido a una serie de problemas con los neumáticos y a una caída en los primeros compases de la sesión. Para la tarde han cambiado la configuración de los neumáticos y el finlandés ha podido ser tercero con un 1’54:145.

Kallio explicaba así sus problemas en los primeros entrenamientos libres: “Esta mañana ha sido extraña porque la moto parecía totalmente diferente a la de las anteriores carreras y no tenía confianza en el tren delantero. Después me he caído, creemos que había aceite en la primera curva, eso nos ha hecho perder tiempo, pero aun así, no he tenido buenas sensaciones en toda la sesión.

El piloto del Marc VDS comenta lo sucedido en la segunda tanda: “Hemos hecho algunos cambios para esta tarde y he notado una gran mejoría. Para recuperar el tiempo perdido he hecho una primera tanda larga, después hemos cambiado a la nueva especificación del neumático delantero en los últimos diez minutos”.

Mika no se siente completamente seguro pero las mejoras le han ayudado mucho: “El feeling es diferente; no estoy totalmente seguro si mejor o peor, pero estoy contento con el tiempo, especialmente porque lo he hecho con un neumático trasero que ya tenía la distancia de carrera. Si podemos mejorar un poquito más con el tren delantero para mañana, entonces todo debería estar bien para los cronometrados”.