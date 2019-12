Rueda de Prensa del Gran Premio de Holanda 2015

Assen promete y mucho. Tan solo cuatro puntos de diferencia hay entre el líder y el segundo clasificado de la general de MotoGp, el dúo del equipo Yamaha formado por Valentino Rossi y Jorge Lorenzo llegan a tierras holandesas en pleno apogeo por la lucha mundialista. Y en esta lucha tratan de colarse los dos hombres del Repsol Honda, que no están pasando sus mejores momentos, y las dos Ducati oficiales, sin olvidar a los equipos satélites y otras fábricas como fue el caso de la sorpresa que dio Suzuki en el circuito de Barcelona-Catalunya.

La Rueda de Prensa ha dado hoy el pistoletazo de salida al Gran Premio TT Motul de Assen 2015 y ha tenido a 6 pilotos como protagonistas. Rossi, al ser líder, Lorenzo, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Bradley Smith y Andrea Iannone han recibido la lluvia de preguntas que llenan de intriga a los periodistas de la caravana mundialista en una sesión que ha dado mucho de sí lanzando titulares como las nuevas mejoras que llegan para la Yamaha o la posible solución para los problemas de Honda.

Rossi y Lorenzo quieren ganar

Líder pero con la presión en los talones, llega el italiano Valentino Rossi a la octava cita del mundial porque su compañero de equipo va con la directa logrando victoria tras victoria. Un circuito que le gusta y donde ha corrido tanto en el trazado actual como en el antiguo, ambos influidos por el clima cambiante que reina por tierras holandesas: "Assen es un circuito muy especial, el más viejo en el calendario. También he corrido en el trazado anterior, que también era fantástico. Rossi: "El clima es una incógnita" Desde 2006 se ha modificado mucho y se ha convertido en un circuito más normal, pero me sigue gustando por lo rápido y fluido que resulta. El clima siempre es una incógnita", comenzó diciendo el 46.

Il Dottore ha subido a lo alto del podio en muchas ocasiones y los grandes recuerdos que tiene le darán un plus para plantar cara a su compañero y rival, sobre él ha continuado diciendo: "Jorge ha estado muy fuerte en las últimas carreras. Sólo espero estar centrado y rendir al máximo a partir del jueves por la mañana. Rossi: "Tengo que estar centrado y rendir al máximo" Él es mejor que yo en los cronometrados y también hay muchas motos rápidas en la Q2. Suzuki y Ducati tienen mejores neumáticos y las Honda también son rápidas. Salir en carrera desde tercera línea de parrilla es duro y, cuando recupero terreno, Jorge ya está muy lejos", puntualizó el italiano que quiere lograr una buena clasificación para proponerle batalla al balear.

La otra cara de la moneda es Jorge Lorenzo, como perseguidor y centrado en ir circuito a circuito ha logrado reengancharse y ser un firme candidato al título este año, aunque llega a un circuito del que no guarda buenos recuerdos. "He hecho buenas carreras en Assen en estos años, pero ahora nuestra moto es mucho mejor y nos permite ser más constantes. Lorenzo: "Me siento más fuerte que nunca" Estamos en buena forma y me siento más fuerte que nunca. Esperemos mantenerlo. Lo malo de este circuito es que nunca sabes si va a llover. El cielo parece a menudo que va a explotar", han sido las primeras palabras del 99, que en los últimos años no ha vivido allí sus mejores sensaciones pero intentará dar el cambiazo este sábado.

Las pole position son algo que se le están escapando al balear esta temporada y como remarca: "Nuestra moto no es la mejor para conseguir un buen tiempo en una sola vuelta. Sólo pude conseguirlo en Jerez. A partir de entonces ha sido difícil estar de nuevo en primera línea debido a la ventaja que tienen Suzuki y Ducati con los neumáticos", concluía el piloto de Yamaha.

Pedrosa y Márquez esperan mejorar

Marc Márquez espera terminar con la racha de Grandes Premios difíciles que viene viviendo y volver a sentirse a gusto y cómodo en su Honda. Tras la tercera caída consecutiva en casa, cada vez la opción de revalidar el título está más lejana y difícil como él mismo ha admitido ya en varias ocasiones. "Después de la última carrera necesitamos un buen resultado. Assen es un trazado que me gusta, pero Jorge y Valentino han estado muy fuertes últimamente. Márquez: "Necesitamos un buen resultado" En el test de Barcelona, desafortunadamente, llovió y no pudimos probar todo lo que esperábamos. Lo que probé parecía ir bien, pero no tenemos mucho tiempo para pruebas durante el fin de semana", ha dicho el 93 que cree haber encontrado alguna que otra solución para sus problemas.

Pedrosa: "El brazo va cada día mejor"

Por su parte, Dani Pedrosa logró hace dos semanas su primer podio de la temporada y aunque este en la decima posición de la general afronta cada cita con el objetivo de seguir recuperándose de su lesión y hacer cada vez mejor su Honda. "Aquí conseguí mi primera victoria y aquél fue un gran momento. Estar en el podio de Cataluña hace dos semanas también fue especial. No hice la mejor carrera por estar undécimo en la primera vuelta, pero poco a poco pude recuperar. Espero que aquí las cosas nos vayan mejor en entrenamientos y poder salir más adelante en parrilla. El brazo va mejor cada día desde la carrera de Le Mans, estoy muy feliz por ello”, apuntó el 26 que paso a paso va mejorando en este duro inicio de temporada.

Iannone y Smith quieren seguir mejorando

También ha comparecido hoy el tercero clasificado de la general, el italiano Andrea Iannone que espera volver al podio este fin de semana: "Tengo buenos recuerdos de este circuito. Estamos en un momento positivo, pero los años anteriores este circuito ha sido difícile para nosotros. Ahora estamos mucho mejor. Espero que nos vaya bien este fin de semana". Ha continuado hablando sobre la sorpresa de Suzuki en el pasado Gran Premio, tema sobre el cual ha expresado su opinión: "La Suzuki está fuerte ahora, mejorando carrera a carrera. En Barcelona lo hicieron muy bien, tanto en entrenamientos como en carrera. Para Ducati no fue tan bien. El neumático blando me ayuda mucho en los entrenamientos porque salir con los primeros es muy importante”.

Dando una muestra de las ganas que tiene por lograr ya una victoria junto a Ducati respondía entre risas a la pregunta sobre si se ponía como meta un podio para el sábado: "Eso espero, pero mejor luchar por la victoria".

Smith: "Tenemos algunas ideas para mejorar"

​El sexto piloto de la rueda de prensa ha sido el piloto del Yamaha Tech3, Bradley Smith. Es el mejor satélite en la general y ocupa una valiosa sexta posición con vistas a continuar mejorando en Assen. "Está siendo una buena temporada para mi equipo y para mí. Está bien comprobar que puedo hacerlo mejor y esta temporada nos habíamos propuesto ser la mejor moto satélite. De momento no hacemos demasiado ruido, pero espero que sigamos haciéndolo bien. Necesitamos mejorar nuestro ritmo a partir de mitad de carrera y tampoco puedo aprovechar al máximo el neumático delantero. Tenemos algunas ideas sobre cómo mejorar. Espero que podamos avanzar en esto", apuntó el 38 que tiene muchas ganas de comenzar la acción en tierras holandesas.