Fernando Alonso: "Es el primero de muchos puntos"

Paciencia y, al fin, recompensa. A cuentagotas, McLaren-Honda va sumando pequeños frutos a sus esfuerzos y este domingo en Silverstone, se transformaron en forma de un punto balsámico y cargado de moral para el equipo. Sin esperarlo apenas y gracias a una lluvia intermitente, Fernando Alonso cosecha su mejor posición final de la temporada concluyendo décimo en un Gran Premio con un segundo acto caótico.

Una segunda mitad de carrera aprovechada por una McLaren-Honda que, acertando de lleno en la estrategia, lograba ganar la partida a los Sauber en el riesgo de colocar las gomas intermedias con las primeras gotas de una lluvia atípica. Conseguían así colocar al asturiano en la última plaza con opción de puntos. Un décimo puesto "casi regalado" por el agua, pero que suma "el primero de muchos puntos" a la cuenta personal de Alonso al lado de la marca anglojaponesa, que de momento aúna cinco puntos en la primera etapa de su reedición.

"Hemos tenido que sudar y también que arriesgar"

Por fin llega el primer fruto de la alianza, "el primer punto de este proyecto", aunque desvelaba el español que "lo hemos tenido que sudar". Un primer paso trazado "desde la primera curva", donde se encontraron con "algún problemilla con los Lotus, que se enzarzaron en una lucha bastante agresiva". El incidente desenlazaba con el abandono de Jenson Button y el paso por boxes del español, la consecuencia de "un toque entre los dos McLaren", aseveraba.

Aseguraba, al tiempo, haberse llevado "la mejor parte de todo ello", en unas condiciones que, al menos, le permitieron "continuar y llegar hasta el grupo gracias al Safety Car". Con el fin de la carrera, llegaba el caos, y Fernando Alonso tenía su McLaren a la puerta de los puntos. "Caían primeras gotas" cuando optaban por "arriesgar poniendo las intermedias, pero no terminaba de llover". Ello les generó la duda de "seguir en una pista seca con los intermedios". Pero a fin de cuentas, "salió bien, con el primer punto de este proyecto". "Esperemos que lleguen muchos más", finalizaba.

"Vendrán carreras más divertidas"

Una carrera que en su opinión, no obstante, ha tenido poca historia desde su coche. Valoraba que seguramente habrá resultado "divertida para los líderes porque iban los Williams y los Mercedes luchando, pero para mí no ha sido del todo así, ya que he ido casi la mitad del tiempo solo". Asimsimo, "hubo el picante del final con la lluvia y la incertidumbre", pero reconocía que "seguramente vendrán carreras más divertidas".

Y al mismo tiempo, equipo y piloto siguen haciendo su llamamiento a la cordura, mientras manifestaban que "no se entendió el mensaje de ayer". En el plano deportivo, valora que "el proyecto no va a cambiar de la noche a la mañana", y que "por supuesto, no pretendemos que la gente apague el televisor, sino que vendrán carreras como estas, y también peores. Esto es así. Pero ese es el titular que siempre vende", expresaba.

"No vamos a tirar la toalla, que nadie se frustre"

En la misma línea, aseguraba que "si se venden demasiadas expectativas cada fin de semana para atraer espectadores, luego no se van a cumplir". Siguen llamando a la paciencia, "y es por ello que nadie debe frustrarse". "Que nadie se canse, que nadie tire la toalla porque en el equipo no lo estamos haciendo".

Concluía la aclaración advirtiendo que "si alguien no puede aceptar este tiempo como lo estamos haciendo de buena manera nosotros, pues que no vea la tele". Y manifiesta que "ese era el mensaje que no se quiere ver". "El titular que salía hoy vendía mucho más", ha destacado.

"Acabar décimo no es el plan, no está bien. Pretendemos ser campeones del mundo"

Haciendo resumen de la carrera, el asturiano espera "que vengan muchos puntos más. Un punto creo que es importante para McLaren, para la moral del equipo, para todos los que trabajan día y noche", desvelaba. Pero también lo merecen "todas aquellas veces que nos quedamos a las puertas, como en Barcelona o en Mónaco. Y a su vez, reconoce que "hoy quizás no teníamos tantas pretensiones, pero con la lluvia al final lo conseguimos", puntualizó.

Así y todo, evalúa que "acabar décimo tampoco está dentro del plan ni está tampoco bien", porque aseguraba, "queremos ser campeones del mundo". "Eso aún requiere trabajo y una disciplina enorme de aquí al año que viene", reseñó.

"Estar en los puntos en un futuro será normal"

Y aún así, valoran que se mantienen en el camino previsto, ya que "el equipo está muy concentrado, siguiendo un plan de trabajo muy concreto. En las próximas carreras llegarán bastantes mejoras, aunque quizás no las veremos porque penalizaremos y saldremos desde atrás en parrilla", pero asegura que "la intención es acabar el año a otro nivel". "Que por fin estar en los puntos sea la normalidad y no la noticia", explicaba.

Con la vista puesta en Hungría, todavía "restan tres semanas importantes para traer e implantar cosas nuevas. Dará más tiempo a mejorar el coche fuera de lo habitual", explicaba.

Nada más lejos, debido a que "no podremos esperar que en Hungría estaremos luchando ya con los primeros. Será al estilo de Silverstone, luchando por entrar en la Q1 y por arañar algún punto, pero eso es lo que nos toca ahora mismo", ha concluido, si bien con la perspectiva de que "Hungría no tiene tantas rectas, algo que nos beneficia", señaló.