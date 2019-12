Guía VAVEL F1 2018: Max Verstappen, llegado para jubilar a los veteranos

Para hacerse una idea de su gran capacidad de pilotaje solo hay que fijarse en el mismo 2015. Aquella temporada ya empezó a romper récords. El séptimo puesto en la carrera del Gran Premio de Malasia le sirvió para convertirse en el piloto más joven de la historia de la competición en puntuar. La novedad de esta marca es que la consiguió con tan solo 17 años, toda una proeza y demostración de habilidad.

Sin embargo, el 2016 fue la lanzadera para un Verstappen que pasó de Toro Rosso a Red Bull, sustituyendo a Kvyat, que tuvo que ver como el holandés le quitaba el puesto y además ganaba. Su debut en la escudería austriaca fue perfecto. Tan solo un año después de convertirse en el piloto más joven en puntuar en la Fórmula 1, ganó el Gran Premio de España. Con esta hazaña, además de hundir más a Kvyat, pasó a ser, con 18 años, el piloto más joven de la historia de la categoría reina en ganar una carrera.

Desde entonces Verstappen ha mostrado sus dopes para la competición, aunque más de una vez ha sido demasiado agresivo en la pista. Sin embargo, el joven nacido en Bélgica está llamado a ser uno de los grandes aspirantes al título en un futuro. Su última temporada ha continuado la racha ascendente de progresión pese a terminar sexto en el mundial, en 2016 logró la quinta posición.

Temporada ascendete

Verstappen inició la temporada pasada de forma agridulce, en Australia consiguió un quinto puesto, seguido de un tercer puesto en China y los abandonos de Bahréin y España. Precisamente, los abandonos fueron el gran quebradero de cabeza del holandés, que la temporada pasada quedó fuera de carrera hasta en siete ocasiones, el doble que en 2016. Sin embargo, la nota positiva es que consiguió dos victorias (Malasia y México) que dejaron sendos adelantamientos estelares.

En la cita asiática pasó de forma maravillosa por el interior a Hamilton al final de la recta de meta. En México, Verstappen hizo el más difícil todavía y paso a Vettel en las enlazadas de después de meta justo al inicio de la carrera, no sin llevarse un toque con el alemán que terminó rompiendo su alerón contra Hamilton.

Siguiendo con el apartado de adelantamientos del año pasado hay que destacar tres. El primero más que una pasada fueron nueve en total. En China dio una clase magistral de cómo pilotar con el asfalto húmedo. En la primera vuelta consiguió escalar de la decimosexta plaza a la séptima, aquel día terminó en el tercer cajón del podio, o lo que es lo mismo, remontó nada más y nada menos que trece puestos. El segundo momento estelar lo protagonizó en Austin con Raikkönen como invitado.

El holandés completo una remontada similar a la de China, aunque en está ocasión comenzó decimosexto y acabó, virtualmente tercero. Virtual ya que al final de la carrera le penalizaron con cinco segundos por su adelantamiento a Raikkönen. Después de adelantar con solvencia a Bottas, Verstappen se lanzó en la caza del finlandés, al que adelantó por el interior de la curva aunque con las cuatro ruedas fuera del asfalto, algo que conlleva penalización. Pese a la sanción, el adelantamiento fue estelar, de esos que se visionan más de una y dos veces y que por supuesto es una obra de arte.

El holandés no se lo pensó dos veces cuando vio un hueco mínimo para adelantar. El propio Raikkonën reconoció después de la carrera que no entendía la penalización a Verstappen. El tercer adelantamiento para el recuerdo del pasado año fue en México, donde logró la victoria. Después de una salida muy igualada con Vettel, Verstappen le comió la tostada al alemán entre la curva 1 y 2 por todo el exterior, aunque tuvo un ligero toque que no repercutió en absoluto para su escapada hacia la victoria.

Max Verstappen adelanta a Vettel en el Gran Premio de México/ Getty Images

Optimismo en pretemporada

Este curso no ha comenzado del todo mal para el holandés, aunque podría haber sido mejor de no ser por algún problema mecánico. Verstappen fue el encargado de rodar el segundo y el cuarto día con el nuevo RB14. El primer día, Verstappen consiguió acabar en tercera posición gracias a un 1:20:326, además de conseguir completar tandas medias de hasta once vueltas. Por la tarde, tuvo la oportunidad de montar los juegos intermedios y los de lluvia extrema para probar, con buenas sensaciones, el monoplaza sobre un asfalto húmedo que esperaba nieve. Al final de la jornada completó un total de 67 vueltas.

En cambio, el segundo día de test de pretemporada fue algo más negativo. El equipo austriaco fue el que más problemas tuvo para rodar sobre el trazado catalán. Ya desde por la mañana el RB14 sufrió problemas mecánicos que le mantuvieron toda la mañana en el garaje. Por la tarde, con la pista seca, Verstappen realizó tandas cortas hasta que se salió de la pista en el último sector. Después de su aventura por la grava de Montmeló el piloto no volvió a salir a pista por lo que deberá esperar hasta los segundos test que comienzan esta semana para calmar su ansia de pilotar.

Un piloto joven a desarrollar

Sus ansias de mejorar y pilotar son la característica que le lleva a conseguir lo mejor pero también lo peor. Uno de sus puntos fuertes es su capacidad para aprender y, sobre todo, para tomar riesgos. Si por algo es conocido es por su ímpetu a la hora de competir y de ir al límite en cada metro del circuito al que se enfrente. No se arruga ante nadie y ya lo ha demostrado ante pilotos de la talla de Hamilton y Vettel, con quienes ha mantenido más de una batalla dentro de la pista. En cambio, ese mismo valor para competir es su bestia negra.

En más de una ocasión ha protagonizado escenas que bien podría haber evitado de poner calma al volante. Una de las más recordadas el año pasado sucedió durante la carrera del Gran Premio de Hungría. En aquella ocasión y tras realizar una maniobra evasiva para no llevarse puesto a uno de los Ferrari, Verstappen se salió de la pista con la consecuencia de perder la posición ante Rosberg y Ricciardo.

Lejos de quedarse atrás, forzó la máquina y llegó a la segunda curva apuradísimo, tanto que después de bloquear la rueda delantera izquierda tuvo un toque con Ricciardo, su compañero de equipo, el cual terminó abandonando fruto del choque.

Precisamente Ricciardo es uno de sus rivales para esta nueva temporada. El aussie será un hueso duro de roer para el holandés, quien puede llegar a ser el piloto referente dentro del equipo si el australiano decide no renovar su contrato este mismo año. El enemigo en casa podría titularse esta temporada para Max Verstappen, ya que su compañero consiguió quedar el año pasado un puesto (5º) por encima suya, algo que también sucedió en 2016 aunque el holandés comenzó con la temporada con Toro Rosso. Lo que está por comprobar es si podrá poner en apuros a Mercedes y Ferrari, aunque viendo cómo se las gasta lo más seguro es que sí.

A Ferrari ya le tiene tomada la medida, véanse sus adelantamientos a Vettel en México y la espectacular pasada que le dio a Raikkönen en Austin, le quito las pegatinas en un abrir y cerrar de ojos. Algo más lejos le quedan los dos Mercedes, que han mostrado un ritmo demoledor en estos primeros compases de la pretemporada aunque seguro que el RB14 les puede plantar cara en circuitos revirados.

Como compañero de equipo tendrá a Daniel Ricciardo. Este será el segundo año que los dos comparten garaje en la Fórmula 1. Ambos son un gran activo para Red Bull. No cabe duda de que esta temporada pueden dar más de un susto a Mercedes, como ya ocurrió en los Grandes Premios de México, Bakú y Malasia. Sin embargo, en todas las relaciones entre compañeros de equipo hay roces y esta pareja no es una excepción. El encontronazo más sonado entre Verstappen y Ricciardo tuvo lugar durante la carrera del Gran Premio de Hungría.

En aquellas ocasión, Verstappen, que iba llegaba muy forzado a la curva dos, se pasó de frenada y golpeó a Ricciardo en el pontón izquierdo haciendo que este terminará abandonando. Tras la carrera, Verstappen le pidió disculpas a un Ricciardo, que pese a llevar un enfado monumental, las aceptó de manera educada y alabó el gesto del holandés. Por cosas como estas, error y disculpas aceptadas, es por la que esta pareja de pilotos está llamada a hacer algo grande, no solo en beneficio de Red Bull, sino de cada uno de ellos esta temporada.

Max Verstappen es un diamante en bruto que promete grandes momentos en 2018. Como ya ha demostrado, no solo es capaz de asumir grandes responsabilidades como la de dar el salto a Red Bull, sino que también respalda sus decisiones con resultados. Una de las características más definitorias es su hambre por adelantar y competir a toda costa, aunque alguna vez le ha costado algún que otro disgusto. Sin embargo, estas son las ganas que hace mucho tiempo que no se veían en una Fórmula 1 conservadora. El holandés no está de paso, lo tiene claro. Su objetivo es estar arriba si los fallos mecánicos le respetan durante la temporada. Es el futuro y el presente, es Max Verstappen.