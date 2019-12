La Firma VAVEL MotoGP del GP de Qatar: DesmoDovi, el nuevo jeque qatarí

Se encienden los focos en Qatar, se apaga el semáforo y aunque no sale como una bala y toca remontar, acaba ganando la carrera. Andrea Dovizioso no dejó todo dicho en Valencia y este año avisa que va a por el mundial desde el principio. Esta vez no viene de sorpresa y se hace con la primera corona de las 19 que componen este mundial de MotoGP.

Aunque costó llegar a la cabeza tras una salida en la que por poco se toca con Alex Rins, no solo llegó, sino que protagonizó una última vuelta de infarto junto a Marc Márquez. Una verdadera final en la primera carrera del mundial que lo único que hace es confirmar que el campeonato vive sus días más igualados de toda la historia.

Austria 3.0

Por tercera vez se ha podido presenciar el duelo cara a cara entre Andrea Dovizioso y Marc Márquez que empezó en el Gran Premio de Austria del año pasado, se repitió en Japón, y que que se ha vuelto a materializar en Qatar.

A doce vueltas del final, Dovizioso empezó a acercarse a la cabeza de carrera en la que estaban Johann Zarco, Marc Márquez y Valentino Rossi. A cada vuelta iba recortando décimas, hasta llegar a pasar a Rossi por irse largo en la primera curva y a Márquez en la vuelta siguiente por pura velocidad punta. Motor Ducati contra motor Honda. El francés del Tech3 pudo aguantar un poco más en primera posición, ya que a la bala roja que venía persiguiéndole le convenía por los neumáticos, como admitía más tarde en rueda de prensa. Sin embargo, a cinco vueltas del final decide que ya es suficiente liderazgo y vuela en la recta para adelantar a la Yamaha satélite que, a partir de ahí, fue bajando de posiciones por el bajón de los neumáticos.

Ahí empieza la fiesta. Con Zarco rezagado y Rossi un poco lejos para entrar en la lucha, solo dejaba al de Ducati y al de Honda de nuevo. Solos. A la espera del ataque del campeón sobre el subcampeón. Márquez no podrá decir no haberlo intentado, porque lo hizo hasta la última curva aún sabiendo, que era prácticamente imposible aguantar la velocidad punta en recta de la Ducati si el adelantamiento salía bien y no se colaba, como al final pasó. 27 milésimas separaron a "DesmoDovi" de Márquez. 27 milésimas que crearon micro infartos en medio mundo.

Andrea Dovizioso y Marc Márquez pasando por línea de meta del Gran Premio de Qatar | Foto: Mirco Lazzari

Zarco "is coming"

Ya daba el campanazo durante los test, demostrando su potencia con una Yamaha supuestamente desfasada y que sembró el caos por el box oficial de los nipones en la segunda mitad del año pasado. El francés dejó claro que la gesta del año pasado, en la que también comenzó liderando hasta caerse, no había sido un espejismo.

Johann Zarco volvía a Qatar con ganas de rematar lo que se le escapó el año anterior, dominando durante la mayor parte de la carrera hasta que quedaban cinco vueltas, donde Dovizioso le adelanta y comienza su descenso por los círculos del infierno dantesco hasta detenerse en el octavo. De nuevo, se quedaba sin victoria por poco, pero plantó las dudas en el equipo oficial, ya con los dos pilotos renovados hasta 2020. ¿Cómo una satélite puede ir mejor que las oficiales? A lo mejor, la clave está en el piloto, pero es algo que solo Zarco sabe.

Johann Zarco liderando el Gran Premio de Qatar por delante de Dovizioso y Márquez | Foto: Mirco Lazzari

Viñales y el pastel de Alicia

Maverick Viñales estuvo desaparecido durante todo el fin de semana. De los favoritos, fue el más rezagado de todos y eso repercutió en que tuviera que pasar por la Q1, en vez de ir directamente a la Q2 con todos los que en este año tienen muchas cosas que decir con el transcurso de las carreras.

Aunque en el FP4 tuvo alguna mejora en cuanto a tiempos y pasó el corte de la Q1, solo pudo conseguir el duodécimo tiempo para la parrilla, teniendo que hacer una remontada para llegar a la cabeza que no se dio hasta los últimos compases de la carrera. El pastel que hacía crecer a Alicia tuvo un efecto con tres cuartos de carrera de retraso, pero que sirvió para que el de Roses terminara en sexta posición, amortiguando el fin de semana que había tenido hasta entonces.

Maverick Viñales durante el Gran Premio de Qatar | Foto: Mirco Lazzari

Mejoría de Suzuki

El gran salto adelante que ha dado la tercera marca nipona del campeonato ha sido evidente, ya que han pasado de superar el top10 con bastantes dificultades, a tener a ambos pilotos incluso en el podio o cerca de él en tan solo un año.

Aunque Suzuki volvía a tener un cero en la primera carrera del año, esta vez con Alex Rins en la décima vuelta, se auguraba un buen resultado y desempeño para ambos integrantes del box. Rins, antes de su caída, consiguió llegar al sexto, mientras que Iannone, que pasó por línea de meta y acabó la carrera, fue noveno, lo que presagiaba un doblete dentro del top10.