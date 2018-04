Marc Márquez: "En ningún caso he ido a buscar a nadie"

Después de todo lo que ha sucedido durante la carrera del Gran Premio de Argentina desde el mismo inicio, todo el mundo estaba pendiente de lo que pudiera decir Marc Márquez. El de Cervera ha vuelto a protagonizar una de las grandes polémicas de los últimos años dentro del mundial de motociclismo.

No había empezado la carrera cuando ya se le empezaban a torcer las cosas a Márquez. Al llegar a su posición de parrilla de salida tras el retraso del inicio, se le para la moto. El de Honda intenta arrancarla con éxito y se dirige a un oficial para confirmar si va a pitlane, o vuelve a parrilla de salida.

"Ha habido un fallo electrónico. Se ha parado el motor, he levantado la mano, he visto que no saltaba nadie, entonces yo mismo he empujado. Con suerte se ha arrancado la moto. Llega el oficial, le pregunto si tenía que ir al pitlane o a la parrilla de salida, porque yo no lo tenía claro con la moto arrancada. No sabía que pasaba, él tampoco, y en un momento el oficial me suelta, el otro levanta el pulgar y yo he entendido, porque le he preguntado con el casco, que tenía que ir a la parrilla de salida", comentaba sobre esa acción que le costaría la primera de las tres sanciones de la carrera. "Luego he visto el ride through, que es lo que no he entendido. No lo he entendido para nada, porque si un oficial me dice que sí podía salir, ¿por qué no me hacen salir desde el final del pitlane que es allí donde pierdes menos tiempo? He hecho el ride through, he intentado ir remontando, venía con un ritmo muy fuerte".

En ese momento, sucedía la segunda acción que dio lugar a la segunda sanción para el de Honda. Llegó a coger a Aleix Espargaró, que venía casi cuatro segundos más lento que Márquez y que por casi ambos terminan por los suelos al intentar el de Honda pasar al de Aprilia por donde no había hueco, provocando el choque. “Me he disculpado con Aleix, ahí ha sido un error mío porque venía cuatro segundos más rápido que él. No he sabido calcular bien y ha frenado donde no me lo esperaba porque yo frenaba mucho más tarde. Por suerte no ha pasado nada, él mismo lo ha reconocido”. A la siguiente vuelta, vendría el castigo. “Me han penalizado una posición, lo he entendido, lo he hecho”, decía.

Más tarde, vendría la tercera y la vencida. “Luego, intentando remontar, la pista estaba complicada para adelantar y cuando intentaba adelantar a Valentino se me ha cerrado, he pillado un parche de agua y ahí es cuando he tenido que dejar frenos. Nos hemos tocado y cuando intentábamos girar, ha pisado el césped y se ha caído”, apuntaba Márquez, dejándolo en lance de carrera. Intentó disculparse con el italiano, algo que también hizo en pista con Espargaró. “Lo he hecho en directo, pero he ido al box, no ha aceptado las disculpas, cosa que también respeto”.

No obstante, el ilerdense ha acabado contento con su desempeño en la carrera en cuanto a ritmo. "Ha sido un fin de semana que pintaba muy bien, una carrera llena de contratiempos, pero me quedo con lo positivo, que el nivel estaba ahí". También admite que no ha sido de lo más acertado su comportamiento en pista. "Yo soy honesto, y sí, he cometido un error involuntario totalmente. La pista estaba como estaba, si hubiera estado seca, no pasa, pero se me ha bloqueado cuando he pisado un parche de agua. Cosa que se ha visto también con Zarco y Pedrosa, ha pasado también con Petrucci y Aleix, pero me han penalizado", puntualizaba.

También comentó que la razón por la que se había dirigido a dirección de carrera era, entre otras cosas, para pedir explicaciones sobre el ride through por lo de la salida. "He ido a dirección de carrera a pedir explicaciones, porque el oficial me ha hecho ir a parrilla de salida y no me ha sacado fuera. Esa era mi pregunta. Al final, tengo experiencia, llevo 10 años aquí y por eso he ido a preguntarle al oficial. En ese momento de ir a preguntarle y que él no sepa bien que hacer y me mande a parrilla de salida, es donde no he entendido nada".

Respecto a todo el revuelo que se ha formado a raíz de su incidente con Valentino Rossi y las declaraciones del italiano a la prensa, Márquez comentaba que para él fue "más error el de Aleix, que el de Valentino" y que en ningún momento había "hecho nada voluntariamente". "En ningún caso con el toque he tirado a nadie y no he ido a buscar a nadie, sino que estaba intentando ir hacia adelante. Respecto a las declaraciones no voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años y espero que la gente también se acuerde", concluía.