Massimo Meregalli: "El peligroso estilo de pilotaje de Márquez debería ser desincentivado"

Google Plus

El director del Movistar Yamaha, Massimo Meregalli, también se pronunció sobre lo ocurrido en Termas de Río Hondo para ambos pilotos. Sin embargo, el incidente de uno de sus pilotos, Valentino Rossi, con Marc Márquez que terminó con el italiano por los suelos, ocupó gran parte de su discurso.

"Ha sido un día dramático en el sentido en que han pasado muchas cosas que estaban más allá del control de nuestros pilotos, pero jugaron un papel crucial en el desenlace de la carrera", comentaba el director del equipo, haciendo referencia a ese inicio de lo más extraño que tuvo la carrera de Argentina.

"La parrilla de salida reorganizada fue algo que no se ha visto en un Gran Premio antes"

"A pesar de la confusión y el caos de la salida, Maverick y Valentino mantuvieron concentrados", decía Meregalli del comienzo de la carrera para Maverick Viñales y Valentino Rossi. "Valentino estaba rodando sexto cuando su carrera se vio comprometida por Márquez. Mientras que respetamos la decisión de Dirección de Carrera de ponerle a Márquez una sanción de 30 segundos, sentimos que su peligroso estilo de pilotaje debería ser más desincentivado por cuestiones de seguridad y por el bien de este deporte", comentaba de lo sucedido entre Rossi y el de Cervera, quien acumulaba su tercera sanción de la carrera y que hizo que, con la maniobra, el italiano quedase 19º.

No obstante, el que salvó los muebles para Yamaha fue Maverick Viñales. "Maverick volvió a la quinta posición en los resultados de carrera, pero se ha hecho mucho daño, considerando que Valentino ha perdido una gran cantidad de puntos para el campeonato", apuntaba sin dejar el incidente a un lado.

"Es un final decepcionante del fin de semana para él (Rossi), pero el equipo entero junto va a empujar para paliar esta pérdida de hoy en el siguiente GP en Austin, donde esperamos ver solo pilotaje limpio", concluía, con las esperanzas puestas en el Circuit Of The Americas, claramente territorio Márquez. El circuito norteamericano no ha conocido otro ganador distinto al de Honda desde su ingreso en el mundial. Yamaha tiene trabajo por hacer para llegar a ese nivel.