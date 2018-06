Alex Lowes: "Subir al podio es un buen presagio"

El piloto del Pata Yamaha, Alex Lowes, está protagonizando uno de los mejores momentos de la temporada. Por sexta vez consecutiva, desde la cita en Donington Park concretamente, el piloto británico ha terminado dentro del top 5 de carrera. Además, en el pasado Round Geico de Estados Unidos, donde Jonathan Rea se impuso al resto, Lowes terminó tercero en la Carrera 1 y protagonizó una bonita lucha con su compañero de equipo, Michael van der Mark, en la que acabó imponiéndose para conseguir la cuarta posición en la Carrera 2. Esta buena racha de resultados le ha permitido avanzar puestos en la clasificación general del campeonato, donde ya es quinto y se acerca a Tom Sykes.

Alex Lowes no pudo repetir su victoria de Brno en Laguna Seca. Aún así, y aunque conseguir de nuevo subir a lo más alto del podio parece lejano, el piloto de Yamaha se marchó de Estados Unidos muy satisfecho con los resultados obtenidos. “Antes del fin de semana obviamente habría aceptado una tercera y una cuarta posición, este ha sido un Round bastante complicado para nosotros en el pasado”, declaró el piloto tras el round estadounidense.

Su batalla con van der Mark fue uno de los mejores momentos de la Carrera 2 en Laguna Seca, y el británico reconoció que disfrutó mucho con esta pelea, aunque si lo hubiese adelantado antes, quizás podría haber llegado hasta Eugene Laverty, tercer clasificado el domingo, y repetir así su resultado del sábado. “En la carrera de hoy me he sentido muy fuerte, pero no he podido pasar a Michael suficientemente pronto como para atacar a Eugene. Ha sido una buena carrera, he disfrutado la batalla”, declaró Lowes. “Es una pista realmente divertida, pero no es fácil adelantar, así que realmente estaba procurando trazar por algunas líneas diferentes. Intentaba adelantar, pero luego perdía medio segundo porque no había suficiente espacio”.

Alex Lowes se encuentra en un gran estado de forma. | FOTO: Alex Livesey - Getty Images

Los últimos resultados demuestran que Lowes está en mejor forma que nunca. A pesar de los problemas que ha tenido a lo largo de la temporada, sobre todo en la parte final de las carreras, desde la cita en la República Checa no hay indicios de un descenso del rendimiento en la fase final de la carrera. Este hecho le da un extra de motivación, que lo lleva a poner el listón de los objetivos más alto de cara las últimas citas de la temporada. “Creo que cada vez que tu moto está mejorando y tu equipo también lo está haciendo, y obtienes victorias y podios, debes seguir luchando, las expectativas deben tender a esos resultados cada fin de semana”, declaró Lowes. “Pero en esta pista ha sido realmente difícil, así que subir al podio aquí es un buen presagio para el resto del año. Creo que podemos esperar estar en la pelea cada fin de semana”, concluyó el piloto.