Savadori: "Sé que el equipo trabajará muy duro para hacernos rápidos"

Ducati esperaba poder hacer un buen fin de semana en el Round de casa, pero las cosas no salieron del todo como les hubiera gustado. En el Aruba Racing Team -Ducati todo y que esperaban realizar una mejor actuación están bastantes satisfechos y contentos con los resultados de sus pilotos.

De la primera carrera, Savadori no estuvo del todo satisfecho con lo conseguido, una octava posición, ya que según él “podríamos haberlo hecho mejor”. Este resultado fue debido a la pérdida de tiempo vuelta tras vuelta.

“En la carrera 1 perdí demasiado tiempo del grupo principal al comienzo. En la mitad de la carrera perdía más tiempo y realmente tuve que presionar mucho, y luego perdí lugares. P8 no era tan malo, pero podríamos haberlo tenido mejor, y me dio una mejor posición para la carrera 2".

Lorenzo Savadori, partía desde la quinta posición en la parrilla en la Carrera 2 del domingo, pero no fue una carrera fácil, sobre todo el inicio de esta. Savadori ha confesado que el inicio de carrera es algo que todavía le trae algún problema.

“La primera parte de la Carrera 2 fue difícil, y sigue siendo un área con la que tengo problemas. El neumático delantero y la carga de gasolina hicieron que la moto fuera difícil de manejar y no podía empujar. Perdí demasiado tiempo para atrapar a los pilotos de delante, mi ritmo a mitad de carrera no era tan malo y estuve cerca de Lowes cerca del final, pero, aun así, estaba demasiado lejos para poder alcanzarle. Si podemos mejorar el inicio de carrera, entonces seguro me ayudará mucho a luchar.” Afirmaba el italiano.

Foto: LAT Images

Ahora los pilotos de SBK disfrutarán de dos meses de vacaciones hasta la próxima cita del calendario que tendrá lugar en septiembre, pero los pilotos, dentro de un mes volverán a pista para realizar un test en Portimao donde esperan poder realizar mejoras para lo que queda de temporada. Savadori confía en estos días de test.

"Los test de Portimao serán muy útiles y espero poder resolver mis problemas de inicio de carrera. El verano es largo, pero sé que el equipo trabajará muy duro para hacernos rápidos, y quiero agradecerles por todo su duro trabajo ".