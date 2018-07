Rea golpea de nuevo

Google Plus

Jonathan Rea ya suma su tercer doblete de la temporada. El incontestable piloto británico ha conseguido remontar desde la novena plaza para hacerse de nuevo con la victoria en Misano Adriático, pero no ha sido un camino fácil. Se ha tenido que medir frente a duros rivales como Davies, Melandri, van der Mark o su propio compañero de equipo. De todos ellos, sin duda, Melandri y Michael han sido los más difíciles de superar. Con el italiano se ensalzó en un baile de adelantamientos mientas que con el de los Países Bajos tuvo que estudiarlo a fondo para determinar dónde hacer la maniobra perfectamente.

Forés y Torres lo intentaron

El piloto español cogió la cabeza de carrera tan solo en la primera curva de la carrera, liderando y soportando la presión de Michael van der Mark y Tom Sykes hasta que desafortunadamente, por un problema mecánico, tuvo que abandonar. Se acababa así un fin de semana agridulce para Xavi, que en la primera carrera terminó quinto luchando delante, pero con un final oscuro tras su abandono en la segunda carrera del Rimini WorldSBK. Aun así, demuestra que las sensaciones que tenía a principio de temporada han vuelto y que en el próximo round de Portimao en septiembre tras los dos meses de parón, el piloto de Barni Racing volverá a dar guerra delante.

Por parte de Jordi Torres ha sido de nuevo un fin de semana negro. En la primera carrera acabó decimoctavo y último de la parrilla, pero todavía tendría otra oportunidad de que fuera todo bien en la prueba del domingo. Amanecía un nuevo día pero las buenas sensaciones no venían en el warm up matinal, así que la temperatura para la carrera podría mejorar las cosas. Por desgracia no ha sido así. Jordi tuvo que abandonar la carrera apenas 3 minutos después de dar comienzo, teniendo que parar su moto por un problema técnico. Con esta retirada Torres suma cuatro a lo largo del año.

Michael van der Mark, segundo en Misano | Foto: Yamaha Racing

Rea VS van der Mark

El duelo más importante de la carrera ha sido entre ambos pilotos con distinta nacionalidad y distintas marcas, lo que hace que tanto la carrera como el campeonato sean más emocionantes. Jonathan Rea partía desde la tercera línea tras su victoria del sábado, pero, como siempre, todo apuntaba a que el ritmo del británico le haría llegar a luchar por la victoria. No obstante, Michael van der Mark era el poleman del domingo, un piloto que durante la temporada está demostrando un gran potencial junto con Yamaha, que ha mejorado mucho desde el inicio.

Desde que Forés abandonó, Michael se hacía con la cabeza de carrera con la presión de Sykes y también de Marco Melandri, que necesita buenos resultados para recuperar confianza. A partir de ahí, el holandés trataba de escaparse pero el de Kawasaki perdía a la vez que su propio compañero remontaba posiciones para llegar a la cabeza. En los primeros términos ha habido una gran batalla entre Davies y Melandri por mantenerse cerca de las posiciones de podio, llevándose el beneficio el italiano, perseguido por Jonathan Rea. Esto ha hecho que ni Davies ni Sykes pudieran estar arriba, y han acabado cuarto y quinto respectivamente.

Marco Melandri, tercero en Misano | Foto: WorldSBK.com

Esto marcó un antes y un después en la carrera, porque Rea estaría durante siete vueltas intentando llegar al piloto de Yamaha, además de presionarle mucho también intentando entrar en curvas donde no había espacio con el objetivo de adelantarle y escaparse. Sin embargo, no pudo hacerlo hasta que faltaban tres vueltas para finalizar la carrera y, sin ni siquiera escaparse, conseguía otro doblete esta vez en el circuito de Misano, y ya cuenta con tres esta temporada: Imola, Laguna Seca y la segunda cita de Italia.

Respecto a incidencias en carrera, Forés, Torres y Andreozzi han abandonado por problemas con su moto mientras que Leandro Mercado y PJ Jacobsen cayeron sin consecuencias y no pudieron seguir en la pista.