La Firma VAVEL MotoGP del GP de Alemania: nueve victorias y un circuito talismán

El Gran Premio de Alemania era el antecedente al parón de verano, una carrera importante para dejar atados todos los cabos antes de disfrutar del sol, la playa, la familia y los amigos. Un acometido que cumplieron a las mil maravillas los líderes de Moto3 y MotoGP. Jorge Martín conseguía nuevamente la victoria que le devolvía a la primera posición del mundial, por delante de Marco Bezzecchi y Arón Canet.

Y Marc Márquez, por su parte, hizo lo propio en su circuito talismán. Un trazado que le ha visto subir a lo más alto del podio en las nueve últimas citas y que prometía una nueva exhibición del seis veces Campeón del Mundo. Y así fue, el de Cervera se dio un homenaje antes de irse de vacaciones más líder que nunca, a 46 puntos sobre el '46' que le persigue de cerca.

Dani Pedrosa, el 'adiós' del samurai

El Gran Premio de Alemania comenzaba con una rueda de prensa en la que todo el mundo esperaba con impaciencia saber el futuro del veterano de Honda. Una multitudinaria sala de prensa que era testigo del 'adiós' de Dani Pedrosa de MotoGP a final de temporada. Un punto y final a la competición tras 18 años de logros y alegrías que durante todo el fin de semana han querido recordar sus rivales en pista, amigos y gente cercana que han compartido con el '26' innumerables momentos.

Dani Pedrosa antes de salir a carrera. Foto: HRC

Durante años, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa mantuvieron una rivalidad tanto dentro como fuera de la pista, sin embargo, desde hace varios años la relación de ambos es de admiración pura y así lo mostraba el mallorquín en su mensaje de despedida al de Honda: "Se retira un referente del motociclismo español. Siempre recordaré nuestras grandes batallas desde 125cc hasta cuando luchábamos por el título de MotoGP. Técnico, rápido, respetuoso y por si muchos no se acuerdan, tricampeón del mundo! Disfruta de todo lo conseguido. #GraciasDani".

También lo hacía su compañero de equipo, Marc Márquez, con quien siempre ha mantenido muy buena relación: "Gracias @26_DaniPedrosa por ser el referente de muchos pilotos que crecíamos en busca de nuestro sueño. Has sido un gran compañero!". Entre otros muchos rivales.

Marc Márquez, el rey de Sachsenring

En el trazado de la Baja Sajonia Marc Márquez ya había ganado en 125cc y en Moto2. Y siguió haciéndolo, como si nada, en MotoGP. Con la de este domingo, bajo un sol radiante, el catalán suma nueve victorias consecutivas. Antes que él, solo Giacomo Agostini, entre 1965 y 1973, ganó tantas carreras seguidas.

Marc Márquez en el parque cerrado. Foto: HRC

El piloto de Cervera tuvo que lidiar durante todo el fin de semana con unos problemas que le impidieron dominar las primeras sesiones, sin embargo, como ya es habitual en los últimos nueve años esto no impidió que el '93' se convirtiese en el rey de Sachsenring por novena vez consecutiva. Un logro que le permite irse de vacaciones con un colchón de puntos importantes de cara a la segunda parte de la temporada.

La carrera comenzó de una forma complicada para el catalán que, a pesar de partir desde la primera posición de parrilla vio como una mala salida le lastraba los primeros compases. Pocas vueltas tardó en ponerse al mando y tirar de un grupo que se vio completamente roto unas vueltas antes de la mitad de carrera. Ni la amenaza de Valentino Rossi pudo con el dominio del ya denominado 'rey de Sachsenring'.

Valentino Rossi, un sigiloso cazador

Valentino Rossi propició un buen fin de semana para la escuderia de los diapasones. Partiendo desde la segunda línea de parrilla, el '46' consiguió hacer una buena salida que le colocó por delante de Andrea Dovizioso y de su compañero de equipo, Maverick Viñales para así centrarse en sus dos objetivos más claros, Jorge Lorenzo y Marc Márquez.

Con un margen de menos de un segundo sobre Jorge Lorenzo y Marc Márquez, el nueve veces campeón del mundo agachó la cabeza. Cuando los dos de delante se metieron en una batalla, el piloto de Yamaha cerró la brecha cuando todavía quedaban 17 vueltas.

Valentino Rossi y Maverick Viñales en el podio. Foto: Movistar Yamaha

Tres vueltas después, pasó como un rayo a Lorenzo cuando el español cometió un error en la curva 10. Lorenzo intentó tomar represalias, pero no tuvo éxito, lo que le dio a Rossi la oportunidad de separarse. Estableció una vuelta de carrera provisional más rápida de 1'21.776s y se estaba acercando a Márquez, pero la pelea con Lorenzo le había costado demasiado esfuerzo a los neumáticos lo que le obligó a conformarse con el segundo lugar a 2.196 desde el primero.

Maverick Viñales, pasito a pasito

Al igual que su compañero de equipo, Viñales propició una buena salida, sin embargo, fue el mismo Valentino quien desplazó al de Roses hasta la quinta posición. El catalán tardó un tiempo en volver a la estela de la carrera y tuvo que dejar que Cal Crutchlow y Dovizioso lo superaran en las primeras cinco vueltas. Perdió otro lugar ante Álvaro Bautista, pero pronto regresó al séptimo puesto cuando Crutchlow se iba al suelo cuando quedaban 20 vueltas.

Tres vueltas más tarde, el español comenzó a caer en el 1'21 y le supuso muy poco tiempo llegar a la parte posterior de los tres pilotos que luchan por el cuarto lugar. Estaba buscando una forma de superar a Dovizioso y, a ocho vueltas del final, hizo su lo propio. Poco después, también Bautista tuvo que renunciar a su puesto, seguido por Lorenzo.

Cuando ya consiguió hacerse con la cuarta plaza, el catalán comenzó a rodar en ritmos de cabeza de carrera mientras perseguía a Petrucci y un lugar en el podio. Varias vueltas estudió a su rival hasta que finalmente pudo adelantarlo para finalmente conseguir el tercer puesto a dos vueltas antes del final. Siguió empujando y tomó la bandera a cuadros a 2.776s del líder.

Pol Espargaró, la otra cara de la moneda

Nada más comenzar la carrera de MotoGP, en el tercer giro tras la salida, se produjo un accidente múltiple en el que se vieron involucrados Andrea Iannone, Álex Rins, Jack Miller y Pol Espargaró. El de KTM circulaba por la parte exterior, sobre el piano, se tocó con Iannone, que pudo seguir en carrera, y salió para dentro de la pista, donde impactó con Rins y, de rebote, éste con Miller, que también pudo seguir, perdiendo el italiano y el australiano muchas posiciones.

Sobre el incidente, Pol explicó: “Este circuito es muy estrecho y nos hemos apelotonado en la curva dos. Iba más por fuera y no sé qué piloto iba dentro, pero me ha levantado, yo me he ido para dentro y no sé que ha pasado con Iannone. Ha bloqueado mucho la frenada para que nadie le pasara por dentro, supongo, y no me ha dado tiempo a frenar. Me tengo que disculpar con Rins porque le he tirado y no ha podido acabar la carrera, y eso me sabe falta”, explicaba el de KTM.

https://twitter.com/movistar_motogp/status/1018468277649993728

Álex Rins, el peor parado de todos, explicaba así su versión: “La carrera ha acabado en la tercera curva, una lástima tirar un fin de semana por la borda de esta manera. Pol, al hacer el cambio de dirección para entrar en la curva de derechas se ha ido por encima del piano, se ha tocado con Andrea Iannone y ha salido disparado. Me lo he comido, no he podido esquivarlo. Ahora toca hacer un reset y volver más fuertes a la próxima”.