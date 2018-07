Marc Márquez: "Ha sido bastante más difícil que el año pasado"

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El de Cervera sigue batiendo récords y dejando marca en la historia del motociclismo. Nueve son ya las victorias que el de Honda ha conseguido de manera consecutiva en Sachsenring donde hoy ha vuelto a ganar desde la pole y con vuelta rápida. Además, ha conseguido igualar en número de victorias consecutivas en un mismo trazado a una leyenda como Agostini, con quien mantuvo una pequeña charla en el parque cerrado al término de la carrera.

“Ganar 9 veces tiene una presión extra. Aquí hay que trabajar duro, parece que soy Superman y que todo va a ser fácil, pero nos ha costado mucho este fin de semana”, explicaba Márquez al final de la carrera, convencido en que su potencial no era tan elevado como todo el mundo pensaba.

A pesar de no haber mostrado un ritmo muy superior al resto de sus rivales a lo largo del fin de semana, Marc Márquez sabía lo que se guardaba y cómo podía encajarlo en la carrera. El #93 no dominó ningún entrenamiento del gran premio, pero pudo llevarse la pole este sábado gracias a una estrategia que no falló. "Lo tenía claro. Ayer era muy obvio que iba a pasar. En el warm up ya lo he ensayado un poco, he visto que guardando neumáticos rodaba en 21 alto y cuando quería utilizar todo rodaba 21 medio, no se movía el tiempo", comentaba el piloto.

Marc Márquez durante el GP Aragón / Foto: Lucas ADSC

La carrera de este año ha resultado ser algo más complicada de lo esperado para Márquez, aunque su equipo se había encargado ya de recordarle su situación actual. Hace tan sólo un año, Jonas Folger le había puesto la victoria mucho más complicada, pero parecía que el nivel de la Honda era otro. A pesar de todo, el actual campeón del mundo pudo ganar en Sachsenring con una distancia considerable con la Yamaha, abriendo un hueco que Jorge Lorenzo no fue capaz de encontrar al inicio de la cita.“He intentado guardar la calma al comienzo, me esperaba salir mejor, pero he ido remontando. Cuando me he puesto primero, he guardado un poco. He mantenido la calma hasta que he visto que venía Valentino. He tenido que forzar cuando le he visto: en esas 3 o 4 vueltas ha sido la clave de la carrera, cuando he conseguido un segundo y medio. Los puntos fuertes son menos fuertes este año, pero los débiles también son menos débiles. Somos más regulares”, declaraba ante la prensa.

Márquez comienza sus vacaciones con los deberes hechos. Con la primera parte del campeonato solucionado, casi la mitad de las citas disputadas, el de Honda se va contento con los resultados, esperando que la segunda parte, que comenzará en tres semanas, siga este mismo camino. Con la quinta victoria en su bolsillo el ilerdense es todavía más líder, cogiendo distancia ante sus rivales para conseguir la que sería su tercera corona mundialista consecutiva: “Si me dices que llego a Sachsenring con 46 puntos, lo hubiese firmado. No ha sido como me lo esperaba. Suerte que las dos Yamaha están mal porque si llegan a estar bien...(se ríe). Esperaba tener más aquí: ha sido bastante más difícil que el año pasado”.

Marc Márquez homenajea a Pedrosa, quien ha anunciado su retirada / Foto: matyba fotografie

Tras la noticia de la retirada de Dani Pedrosa, su compañero de equipo, Márquez ha tenido un bonito gesto hacia él durante la celebración. “He ido al público, he visto que un comisario que llevaba el gorro de Dani. Se lo he cogido y lo he enseñado. Para mí es un gran compañero, pero sobre todo un gran referente para mi carrera deportiva, siempre lo he tenido en el punto de mira. He aprendido mucho de él”, explicaba.