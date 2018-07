Ecuador Mundial SBK: Chaz Davies, un mundial de altibajos

Google Plus

Tras el final de la pasada temporada, el piloto de Ducati dejaba claro que este 2018 no le dejaría las cosas fáciles al actual dominador de la categoría, Jonathan Rea. Pasadas ya nueve rondas de mundial, Chaz se encuentra en segundo lugar en la tabla general del campeonato a 92 puntos de Jonathan.

Las Ducati empezaban pisando fuerte

En el primer Round de la temporada, la marca italiana de Ducati empezaba muy fuerte, consiguiendo así el único doblete de victorias hasta la fecha, con el piloto Marco Melandri, por su parte Chaz conseguía el primer podio de la temporada acabando en tercera posición a nueve segundos de su compañero de equipo.

Tras el dominio de las Ducati en Phillip Island, Chaz conseguía dos podios más siendo segundo tras Rea en la primera carrera en Tailandia y llevándose la victoria en la segunda manga, una carrera en la que su máximo rival, Jonathan Rea, acabó en cuarta posición a seis segundos y medio de Davies y donde el piloto inglés de Ducati se reafirmaba como candidato a la lucha por el título de 2018. Dos semanas más tarde en la tercera ronda del mundial que se disputó en el circuito Motorland de Aragón, Chaz conseguía su segunda victoria y última hasta el momento en lo que llevamos de temporada, lo lograba en la carrera del domingo, la segunda de ese fin de semana.

Primera victoria de Chaz esta temporada en Tailandia. Foto: worldsbk.com

Buenos resultados pero no suficientes

Después de su segunda victoria, Davies no ha vuelto a subir a lo más alto del podio. Pese a ese dato, es uno de los pilotos que ha puntuado en todas las carreras disputadas, y además uno de los que ha estado entre los diez mejores en todas ellas, factor que no le ayuda a estar más cerca de Rea que a esos 92 puntos de diferencia. El mejor resultado que ha conseguido desde la victoria en Aragón ha sido un doblete en segunda posición en uno de sus mejores circuitos, Laguna Seca. Tras la disputa de las dos carreras en América el piloto daba su punto de vista sobre la situación: "Es bueno estar de nuevo en el frente", anunciaba Chaz. En el último round antes del parón veraniego, el piloto británico tan solo fue capaz de conseguir una segunda posición en la primera manga disputada el sábado. Hasta ahora Chaz a podido conseguir dos victorias, cinco segundas posiciones y cuatro terceras posiciones, subiendo en total once veces al podio.

Una mitad de temporada para mejorar resultados

A Davies le esperan circuitos de donde el año pasado le quedan buenos recuerdos, ya que subió al podio como mínimo en una de las dos mangas en cada circuito de los que quedan por disputar, a excepción del Round de Jerez donde este año no se va a correr. Uno de los mejores circuitos para él es el trazado alemán, donde el año pasado consiguió un doblete, su último doblete de la temporada pasada donde consiguió dos, uno en la pista alemana y otro en el trazado italiano de Imola. Pese a que el margen de mejora es muy alto, es posible que Chaz se quede con el subcampeonato un año más, ya que Rea está demostrando un altísimo nivel con el binomio que forman él y su Kawasaki.

Un futuro indeciso

Tras conocer la notícia de que Sykes dejaba Kawasaki la próxima temporada, quizás podría haber otro cambio en la parrilla de 2019, el cambio de Chaz de la marca italiana de Borgo Panigale al Red Bull Honda. Tanto Chaz como su compañero de equipo Marco Melandri han dejado claro a Ducati que ninguno de los dos renovará hasta haber probado la nueva moto para la próxima temporada, la Panigale V4.

Primer doblete de Ducati. Foto: worldsbk.com

Una repentina lesión que no le afectará de cara al mundial

Durante este parón veraniego los pilotos se preparan al máximo para la segunda parte del mundial. En medio de una de esas preparaciones Chaz ha sufrido una lesión en la clavícula derecha. Dentro de un mes los pilotos irán al trazado portugués de Portimao para comprobar el circuito en el que tendrá lugar la próxima cita del mundial. Se espera que Davies esté recuperado casi al 100% para los test del 23 y 24 de agosto. La lesión sí que le hizo perderse el evento que preparó Ducati la pasada semana, el World Ducati Week, que se llevó acabo en el circuito de Misano.