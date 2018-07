Ecuador Mundial Superbikes: Jonathan Rea, a por el cuarto título

Google Plus

El WorldSBK descansa hasta el mes de septiembre tras la última carrera celebrada, el Round Riviera de Rimini en Misano. Jonathan Rea disfrutará de su merecido descanso como líder indiscutible de la máxima categoría del campeonato, con 108 puntos de ventaja sobre Chaz Davies, que se encuentra segundo. Todo ello después de haberse impuesto al resto de pilotos en las últimas cuatro carreras del calendario antes del parón veraniego.

Líder indiscutible de la categoría

Jonathan Rea no ha demostrado el dominio apabullante de los últimos round desde el inicio de temporada. Más bien, los primeros round fueron una especie de “calentamiento” para lo que estaba por venir este 2018. Durante las seis primeras carreras, el piloto de Kawasaki consiguió subir al podio en cuatro, de los cuales sólo dos fueron victorias.

En Australia, cita inaugural de la temporada, Rea cruzó la meta en quinta posición en la Carrera 1. En la segunda manga, consiguió subir al podio en segunda posición, después de luchar con Marco Melandri, que hizo doblete en Phillip Island por la primera posición. Justo un mes después, en Tailandia, segunda cita de la temporada, Rea consiguió su primera victoria en la primera carrera, pero se quedó fuera del podio en la segunda, en cuarta posición a seis segundos de Davies, que cruzó la meta primero. El WorldSBK aterrizó entonces en Aragón, primera cita en suelo europeo, donde Rea ya comenzó a imponer su autoridad y terminó primero y segundo respectivamente.

Jonathan Rea durante la carrera en Misano. | Foto: WorldSBK

Volvió a repetir resultado en los Países Bajos, donde se celebró el cuarto round de la temporada, y su primer doblete llegó en Italia, en el mes de mayo, cuando ganó las dos carreras de la quinta cita del año. En la primera carrera en Imola, Rea consiguió una ventaja de tres segundos sobre su compañero de equipo, Tom Sykes y en la segunda, de cuatro sobre Chaz Davies. No pudo volver a repetir la hazaña en su round de casa, en Donington Park, donde tuvo que conformarse con el segundo y el tercer puesto respectivamente.

En Brno, Jonathan Rea batió el récord de victorias y es el piloto de la parrilla con más primeros puestos en la historia de Superbikes. El británico ganó la primera carrera, aunque no pudo terminar la segunda. Su único cero de la temporada, que no le ha impedido dominar con mano de hierro la clasificación del campeonato. También ha ayudado el hecho de que, durante las últimas cuatro carreras de la primera parte de campeonato, repartidas en los round de Estados Unidos y la Riviera de Rimini, Rea no haya dado opción a sus rivales y haya subido a lo más alto del podio en todas ellas. “Irse al parón veraniego con ventaja es realmente bueno, pero todavía quedan un par de carreras y todo puede pasar, hay que ir carrera a carrera”, declaró el británico antes de irse de vacaciones.

Rea-Kawasaki, una combinación idílica

El tándem que conforman Jonathan Rea y su Kawasaki ZX-10RR es absolutamente imparable. El británico y su moto se adaptan a la perfección y cuando un piloto se siente tan cómodo como Rea con su moto, es sencillo que éste se centre solo en pilotar. Y si a esto le añadimos el talento natural de Rea, la mezcla es explosiva y tiene como efecto el dominio al que los aficionados están asistiendo en la categoría; no ya solo esta temporada, sino varias atrás. Esta combinación es casi perfecta, tanto que cuesta sacar algún aspecto negativo de ella.

Rea celebrando una victoria. | Foto: WorldSBK

De cara a las próximas citas del campeonato, no hay que descartar que el dominio absoluto de Rea se siga imponiendo y que el británico haga doblete en algunos de los rounds que faltan hasta el final del campeonato. Sin ir más lejos, la pasada temporada en Portugal, que acogerá las dos siguientes carreras de la categoría, el piloto de Kawasaki hizo doblete, al igual que en Catar, escenario de la última prueba de la temporada. La incógnita será Argentina, novedad en el calendario de este año, pero a la luz de la trayectoria de Rea esta temporada, lo más probable es que sea una nueva pista donde extender su dominio.

El guión de aquí a final de temporada parece estar escrito desde hace tiempo. Si todo marcha según lo previsto, Jonathan Rea se hará con una nueva corona de campeón del mundo, y será la cuarta en su palmarés. Mucho se tendrían que complicar las cosas para que, con 108 puntos de ventaja sobre su máximo rival, Chaz Davies, sea el piloto de Ducati quien finalmente se haga con el título. Aun así, aún quedan ocho carreras, y hasta que no caiga la bandera a cuadros en Catar, todo puede pasar.