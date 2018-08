Valentino Rossi: "Hay muchas cosas positivas"

Dada la leve lesión de abrasión de Maverick Viñales después de su caída en la carrera de Brno, Valentino Rossi fue el único piloto del equipo oficial que probó las piezas, algo importante para el equipo y también para Maverick, que perdería esa oportunidad. En Yamaha siguen teniendo pequeños problemas especialmente con la electrónica, cosa que está medio subsanada, y el desgaste de neumáticos.

Valentino admite que era un test importante “porque fueron las mismas condiciones que el domingo”, además de que cree que están trabajando “en el área adecuada”, pero que “requiere un poco de tiempo”, porque deben juntarlo todo y por ello en Austria seguirán en las mismas condiciones.

Dados los problemas con la rueda trasera en mayor parte, Rossi pudo probar algunas cosas: “Estamos buscando tener una buena conexión con el gas, para tratar de salvar neumático y que patine menos la rueda trasera en carrera. He probado el nuevo neumático delantero introducido por Michelin en este test, pero me gusta más el antiguo, me encuentro mejor con la goma estándar. Es un trabajo muy difícil, porque es de precisión, por tanto se requiere un poco de tiempo”, exponía el italiano.

Valentino Rossi, único piloto de Yamaha en los test de Brno | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

"He probado el nuevo neumático delantero introducido por Michelin en este test, pero me gusta más el antiguo"​ Algo muy importante también en la categoría reina es la aerodinámica que proporciona el carenado, variaciones que cambian según la moto y el público está acostumbrado a ver. “Hemos probado un nuevo carenado, que es un poco diferente, pensada para hacer que la moto tenga menos movimiento. Pero la primera impresión es que me parece muy similar al que ya tenemos, pero este no es el circuito más adecuado para hacer esta prueba, porque es una pista rápida. Lo vamos a usar en Austria y lo reprobaremos en el próximo test”, anunciaba el nueve veces campeón del mundo.

Por otro lado, también están atentos a las otras fábricas y sus evoluciones, por lo que Vale admite que la Honda “es preocupante porque son muy buenos”. Poniendo tierra de por medio, comenta que también en su equipo “han probado muchas cosas para mejorar la aceleración y hay cosas positivas”. Lo negativo de todo es que no son para el Gran Premio de Austria de esta misma semana.