Pierre Gasly: “Es difícil ser feliz en Fórmula 1”

A Pierre Gasly todo le ha salido bien. Su llegada a la Fórmula Uno fue fruto del despido de Daniil Kvyat a finales de 2017 acompañado de la marcha de Carlos Sainz a Renault. Se ganó su asiento para este 2018 y además sería una pieza clave en Toro Rosso para trabajar mano a mano con Honda, con los que ya había trabajado en la Súper Fórmula Japonesa.

El francés comenzó haciendo un resumen de su temporada y la del equipo: “Diría que no hemos sido realmente consistentes, que es algo que intentaremos encontrar para la segunda parte de la temporada”, ahora valoró su rendimiento: “Lamentablemente tuve un par de carreras en las que no competí, como en Barcelona, por ejemplo, con el accidente y Paul Ricard, así que perdí un par de oportunidades. Tuvimos algunos otros, como Baréin fue simplemente increíble. Y mi primer GP de Mónaco, sabía lo difícil que era la pista antes y sabía que sería difícil en la F1”, decía en una entrevista para Crash.net.

Gasly está convencido de que a lo largo de la temporada está cumpliendo con lo que él se proponía: “De alguna manera nunca estoy satisfecho, porque si no es perfecto no estoy súper satisfecho. La consistencia es algo que esperaba tener con el equipo, todos los fines de semana tener más o menos el rendimiento más consistente y estar siempre peleando por lugares similares. Pero en este momento, de una carrera a otra, parece que podemos pelear entre los 10 primeros, y luego otro en el que salimos en la Q1 inmediatamente sin posibilidad”.

Uno de los novatos de este 2018, Gasly dice lo siguiente: “Lo más difícil como novato, creo, es cuando vienes de categorías inferiores y peleas por podios, campeonatos, victorias, vienes todos los fines de semana realmente enojado y listo para luchar por las victorias, y en la Fórmula 1 no es el caso”.

“La calificación de Silverstone fue probablemente la mejor vuelta de mi temporada, y estuve 14º en la parrilla. Es un poco difícil ser feliz. Estaba muy contento con mi vuelta, pero cuando vi el resultado, realmente me decepcionó el resultado final. Es algo difícil de equilibrar en la Fórmula 1”, continuaba.

Gasly ganó la GP2 Series en el año 2016 con el equipo Prema, aun así, no consiguió estar en la F1 al año siguiente: “Si estás en la segunda liga del fútbol y ganas el campeonato, y te dicen 'no vas a llegar a la primera liga', es como, ¿qué quieres que haga para mostrarle que merezco la oportunidad? Sabemos que es un deporte donde el rendimiento no es el único parámetro. Hay mucha política y muchas cosas que como un conductor joven, cuando tienes 20 años, realmente no controlas”.

Sobre su relación con Honda y lo que depara al equipo para el futuro dice: “Cuando fui a la Súper Fórmula, la gente comenzó a hablar de eso, que Red Bull está haciendo un primer contacto con Honda y probablemente por un contrato a más largo plazo o algo así. He sido la primera pieza en esta relación con Honda. Es realmente genial, y estoy muy feliz porque comencé a construir esa relación en Súper Fórmula, así que tenemos una historia realmente genial. Luchamos por el campeonato hasta la última carrera, y nos perdimos el título después de ese tifón por medio punto”, finalizaba.