Williams podría ser el 'equipo b' de Mercedes para la próxima temporada

No es noticia que la situación actual de Williams es bastante delicada, ya no solo desde el punto de vista deportivo, que también deja que desear, si no sobre todo por su situación económica la cual solo tiene expectativas negativas.

En primer lugar Martini ha decidido que esta será su última temporada apoyando a los de Grove, debido en gran parte porque para la maraca italiana, uno de los pilotos debería haber sido mayor de 25 años por motivos de imagen, cosa que Williams no cumplió; por otra parte hay que tener en cuenta que el dinero que dejaba el apoyo de Lawrence Stroll ya no estará, ya que este ha comprado Force India; además los ingresos de la Fórmula 1 este año son menores, por lo que los equipos recibirán menos dinero a lo que habría que sumarle en el caso concreto de Williams que si acaban la temporada en última posición, cosa bastante probable, será el equipo que menos dinero reciba a final de temporada.

Como se puede observar el equipo que un día fue prácticamente invencible, hoy por hoy se puede decir que está pasando por el peor momento de su historia, y aunque en Grove no guste, Claire Williams tendrá que tomar la decisión de dejar de ser un equipo independiente y pasar a adoptar el rol de equipo "B" de Mercedes.

Según Paddy Lowe, director técnico del equipo británico, "Pensaba que podríamos conseguir mantener la independencia. Pero tenemos los ojos abiertos, vemos lo que pasa a nuestro alrededor. La Fórmula 1 está cambiando. Muchos de nuestros rivales no sólo compran el motor sino también la caja de cambios Nosotros todavía la fabricamos, pero debemos escoger la mejor solución para Williams".

Aunque todo se vea negro para los de Grove, actuar como segundo equipo de la marca alemana les puede conllevar consecuencias positivas, ya que verían aumentado su presupuesto en cierta medida, quizás la caja de cambios u otras piezas pasarían a ser fabricadas por Mercedes, bien por qué estos quieran probar nuevos componentes o bien porque Williams lo solicite. Además podrían sentar a jóvenes pilotos de Mercedes y prescindir así de pilotos de pago tales como Sergey Sirotkin.

Quizás haya sido una mala gestión, o tal vez la suerte, quien sabe; lo cierto es que la situación de Williams es la que es, y en una Fórmula 1 que cada vez resulta ser más inviable para los equipos pequeños, deben de saber sobrevivir, aunque según palabras de Claire Williams, "la supervivencia del equipo no está en entredicho", pero lo cierto es que los de Grove necesitan un empujón para volver a posicionarse al menos en mitad de la tabla, donde estaban hace pocos años, ya que al ser segundo equipo no pueden optar al título pero si, por ejemplo, a ser el cuarto.

Es posible que lo que necesite Williams para volver a ser lo que fue sea esto, aunque todo será a largo plazo, quizás veamos algo de mejora el año que viene.