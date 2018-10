Esteban Ocon, cerca de decir adiós a la Fórmula Uno

El futuro de Esteban Ocon se ha torcido de tal manera que ni él mismo se lo esperaba. Todo empezó antes del parón veraniego, donde su actual equipo, Force India, pasaba por la peor etapa de su vida, incluso estuvo cerca de su desaparición tras entrar en concurso de acreedores.

Es entonces cuando llegó Lawrence Stroll, el padre de Lance Stroll, para comprar el equipo por lo que el piloto francés estaría obligado a ceder el asiento al piloto que actualmente está en Williams, ya que Sergio Pérez está cerca de renovar y además da una gran cantidad de dinero al nuevo equipo, Racing Point Force India.

El ser piloto de Mercedes te abre muchas puertas. Primero sonó para Renault, por aquello de que es piloto francés y lo que sería pilotar para un equipo de su país, pero todo el mundo se vio sorprendido cuando Daniel Ricciardo confirmó su fichaje por Renault.

A Ocon le quedaba aun otra opción, McLaren, tras la anunciada retirada de Fernando Alonso y el futuro incierto de Stoffel Vandoorne, pero este martes se le ha complicado todo. Carlos Sainz ya fichó por el equipo de Woking y ahora han confirmado el adiós de Vandoorne a la vez que daban la bienvenida a Lando Norris de cara a 2019.

Su jefe, Toto Wolff admite que la situación de Ocon es muy complicada tras todos estos movimientos: “Parecía que teníamos un acuerdo con Renault y en 48 horas todo cambió. Los acuerdos de repente ya no son acuerdos, aunque puedo entender el razonamiento de Renault para fichar a Ricciardo”.

“La manera en la que salieron las cosas no es ideal para Esteban y sería una pena enorme si un problema de tiempo o de comunicación poco transparente fuera la razón de que un piloto con tal habilidad no tuviera el asiento adecuado para el año que viene”, continuaba Toto. Otra de las opciones que puede barajar Ocon sería reemplazar a Stroll en Williams, también equipo con motor Mercedes. Y sería difícil verle vestido con los colores de Haas, equipo secundario de Ferrari.

Ocon también debe tener en cuenta que George Russell está haciendo una gran temporada en la Fórmula 2 y está cerca de hacerse con el título, el británico presionaría, y mucho, al equipo para que le consiguieran un asiento en Fórmula 1.

Pascal Wehrlein se vio en una situación parecida a finales de 2017 y al alemán no le quedó más remedio que partir al DTM, donde allí está consiguiendo buenos resultados para su equipo, Mercedes. El ex piloto de F1 es octavo en el Mundial con un tercer puesto como mejor resultado. En las próximas semanas se podría resolver el futuro de Esteban Ocon, pero no pinta bien en Fórmula 1.