Previa Racing Point Force India en el Gran Premio de Rusia 2018: enmendar errores

Racing Point Force India llega al circuito de Sochi tras un desastroso domingo en el Gran Premio de Singapur. Tanto Sergio Pérez como Esteban Ocon tuvieron que abandonar. La escudería tiene 32 puntos en el mundial de constructores desde su entrada en Bélgica y es séptima. Tiene a Toro Rosso a solo dos puntos por detrás por lo que es una prioridad quedar por delante de ellos en Rusia y seguir sumando para acercarse a McLaren, que es sexto con 58. El objetivo del equipo este fin de semana será estar tanto en carrera como en clasificación entre los diez primeros de la parrilla.

Sergio Pérez

El piloto mexicano tuvo un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Singapur. Terminó abandonando tras un incidente con Sergey Sirotkin pero ese no fue su único problema. En los primeros compases no dejó espacio suficiente a su compañero de equipo, que acabó contra el muro. El objetivo de Pérez en Rusia será no volver a cometer esos errores y terminar en los puntos. En declaraciones recogidas por la web de la Fórmula 1, el piloto se ha mostrado optimista de cara a este fin de semana: "Estaba muy decepcionado con el resultado en Singapur pero lidiar con días difíciles es parte del trabajo. He pasado página ya y estoy esperando a Sochi, donde estoy seguro que el resultado será muy diferente. No puedo esperar volver al coche y conseguir los puntos que el equipo merece. El GP de Rusia nos trae algunos recuerdos geniales desde hace tres años cuando acabé en el podio. Fue un resultado inesperado en cierto sentido y recuerdo la lucha al final de la carrera porque no me quedaba nada en las ruedas. Fue un día fantástico para nosotros. Me gusta bastante Sochi: el evento se está volviendo más grande y mejor todos los años e intentan dar una buena carrera. La pista tiene sensación de circuito urbano aunque es una vuelta bastante rápida y fluida. Es difícil adelantar y la clasificación es muy importante. La curva tres es la curva más memorable del circuito. Es muy demandante para el neumático delantero derecho y me recuerda a la curva 8 de Estambul. Es una curva genial dentro del coche: realmente sientes su energía desde que entras hasta que sales de ella. Me siento positivo sobre este fin de semana y creo que seremos competitivos. Singapur no nos dio el resultado que esperábamos pero el rendimiento y el balance del coche fueron muy buenos. Si podemos conseguir ese ritmo de cara a Sochi deberíamos esperar un resultado fuerte. Creo que las nuevas actualizaciones aún tienen más potencial por descubrir y espero que podamos hacerlo en Rusia”.

Sergio Pérez | Fuente: Getty Images

Esteban Ocon

El piloto francés, cuyo futuro en la Fórmula 1 aún se desconoce, abandonó en el pasado Gran Premio de Singapur en la primera vuelta de carrera tras un incidente con Sergio Pérez. Su objetivo en Rusia será meter su coche en Q3 el sábado y en los puntos el domingo.

En declaraciones recogidas por la web de la Fórmula 1, Ocon ha hablado de los buenos recuerdos que le trae el circuito de Sochi y de sus expectativas: “Tuvimos un fin de semana terrible en Singapur, yéndonos con las manos vacías a pedar de tener un gran coche y el ritmo para puntuar así que estoy decidido a recuperarme inmediatamente en Rusia. Hemos hecho algunas mejoras con nuestras actualizaciones así que creo que seremos competitivos de nuevo en Sochi. Podemos sumar puntos con ambos coches y trabajaremos duro para conseguirlo. Disfruto el circuito de Sochi: va a ser la tercera vez que haya corrido allí. Tuve un fin de semana muy exitoso allí en GP3 y el año pasado fue el lugar en el que entré en Q3 por primera vez en Fórmula 1. Esos son algunos buenos recuerdos y espero que tengamos más cuando volvamos. El circuito es bastante divertido para pilotar, especialmente el último sector, que es mi favorito. Hay muchos cambios de dirección de izquierda a derecha y curvas de 90 grados, que realmente disfruto. El tiempo puede ser un poco incierto en este momento del año, pero creo que podemos ser fuertes si llueve o si está seco. El objetivo es estar en el top diez tanto en clasificación como en carrera y espero que podamos ser los mejores del resto”.

Esteban Ocon | Fuente: Getty Images

Expectativas

Racing Point Force India aspira a estar en los puntos con sus dos monoplazas y a no repetir los errores del pasado. Quedan seis carreras pero, si se emplean a fondo, podrían superar a McLaren en el mundial de constructores de aquí a final de temporada. En cuanto a sus pilotos, Pérez es 10º en el mundial de pilotos y Ocon 11º. Están muy cerca del 9º, que es Kevin Magnussen, por lo que si consiguen un buen puñado de puntos podrían rebasarle.