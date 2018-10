Andrea Dovizioso: "Estamos todos muy cerca, cuesta mucho marcar la diferencia"

Andrea Dovizioso, segundo en la lucha por el mundial, ha dominado este viernes los primeros entrenamientos del Gran Premio de Tailandia con el mejor tiempo de la parrilla. La jornada se presentó muy apretada, con los cuatro primeros pilotos en menos de una décima y diecisiete en apenas un segundo. El italiano buscará este fin de semana recortar distancias con Marc Márquez, manteniendo vivas sus posibilidades matemáticas de título.

"Estamos todos muy cerca. La pista, que es muy corta y cuesta mucho marcar la diferencia. Dejando a un lado a Marc, que ahora tiene un poco más, del resto hay varios pilotos con un ritmo similar. Espero que pueda haber varios pilotos en el grupo: las Suzuki, Crutchlow, Dani, Petrucci y Miller. Somos varios los que tenemos un buen ritmo. Todavía no está claro el ritmo real. No es fácil entender quién tiene algo más", comentaba Desmodovi al término del día en Buriram.

Dovizioso, durante los entrenamientos en Jerez / Foto: Lucas ADSC

Un fin de semana que se presenta más complicado de lo habitual. Y es que el Mundial de MotoGP ha llegado a Tailandia, la nueva parada en el calendario de esta temporada y donde sólo han tenido la oportunidad de rodar una vez, durante la pretemporada y con neumáticos muy diferentes a los que Michelin ha proporcionado este fin de semana.

"Sin haber corrido aquí, hay muchos detalles que desconocemos. Los neumáticos son distintos a los del test y por eso vamos algo más lentos", explicaba Dovizioso, algo preocupado por la falta de información en el trazado al no haber corrido antes en Buriram.

Además, el italiano ha querido analizar los comentarios del resto del paddock, quienes encuentran en esta pista un parecido con otro circuito del mundial en el que las Ducati salen muy favorecidas: "La gente dice que esto se parece al Red Bull Ring, pero no tiene razón. No se parece en nada. Cuando analizas las curvas, te das cuenta de que es normal que no nos favorezca demasiado. Esta pista es un poco complicada para nosotros. Esperaba ser un poco más competitivo de entrada, pero de la mañana a la tarde hemos mejorado un poco las sensaciones".

Dovizioso, el más rápido en Buriram / Foto: Lucas ADSC

El susto del día se lo llevó su compañero, Jorge Lorenzo, quien protagonizó la caída más fuerte de la jornada cuando su Ducati pareció bloquearse sin sentido alguno. El mallorquín fue lanzado por los aires, aterrizando sobre el asfalto de manera muy brusca y rodando durante varios metros. Afortunadamente, el español no muestra nuevas fracturas más allá de su lesión sufrida en Aragón. El piloto cuenta ya con el apto para correr este fin de semana, a la espera de saber su decisión.

"No me he informado con el equipo, no se sabe lo que ha pasado. Podría tratarse de un error del piloto, pero también podría ser un problema. Ha sido una caída importante y un poco rara. Ha sido bastante anormal. Por nuestro trabajo, no podemos darle demasiadas vueltas a esas cosas, porque si no nos quedaríamos en casa", comentó Dovizioso sobre el asunto.