Andrea Dovizioso: “Cuando llegas a la última curva con opciones y pierdes, te sabe un poco mal"

Esta vez el italiano, Andrea Dovizioso, no ha podido con el español, Marc Márquez, en una increíble batalla por la primera posición en las últimas vueltas como en ocasiones anteriores y ha terminado en el segundo cajón del podio. Dovizioso ha confesado que, haber acabado segundo le ha dejado con un poco de mal sabor de boca todo y que está contento con el resultado sabiendo las condiciones de la pista.

“Cuando llegas a la última curva con opciones de ganar y luego pierdes, te sabe un poco mal, te arrepientes un poco de cómo lo has hecho, pero esta pista no era favorable para nosotros y en los test sufrimos mucho, eso confirma que hemos mejorado mucho durante la temporada y eso es muy positivo”, confesaba.

Todo y haber perdido esta batalla, se centra en los tiempos de cara a final de temporada y con vista al año que viene. “En este momento nos han ganado en la batalla, pero somos muy rápidos en las carreras. Hemos corrido sin razonar, pero todo este trabajo nos sirve para el final de temporada y, sobre todo, de cara al próximo año”.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

Algo en lo que estaba preocupado el de Ducati era con los neumáticos, la gestión de neumáticos era un punto importante en esta carrera. “Hemos trabado bien este fin de semana y eso es bueno para el futuro, aunque el desgate de los neumáticos era muy grande”, siguió explicando. “Es la primera carrera en la que hemos perdido neumático en recta y eso es muy raro”.

Andrea Dovizioso ha estado líder durante muchas vueltas, marcando él el ritmo de carrera, pero en ningún momento ha sido capaz de abrir hueco respecto sus contrincantes. "Sinceramente no he apretado para sacar distancia porque no tenía la sensación de poder hacerlo, Marc estaba muy pegado siempre y se ha mantenido hasta el final, pero ahora viene Japón y es una pista favorable para nosotros donde esperamos conseguir una victoria”.