Raikkonen: "Estoy realmente muy feliz de ir a Sauber"

Kimi Raikkonen tras conseguir su primer victoria después de cinco años montado en su Ferrari, recalca su decisión sobre ir a Sauber para las próximas dos temporadas.

Raikkonen dice seguir siendo un piloto competitivo, pese a ser el de mayor edad en la parrilla y su victoria en Austin demuestra que él todavía puede ganar, entonces por ahora, a Kimi le queda tiempo en la Fórmula 1.

"Puede que me esté haciendo mayor, pero todavía no soy demasiado malo. Quizás está bien que me quede algunos años más", comentó Räikkönen en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

Su victoria en el GP de Estados Unidos no cambia el hecho de que a finales de temporada deje su puesto en Ferrari, ya que se encuentra comprometido con su próximo equipo: "Creo que la gente no entiende que estoy realmente muy feliz de ir al equipo al que iré. Tuve mi tiempo en Ferrari pero como piloto, necesito retos diferentes y estoy muy contento de ir a Sauber", insiste el finés.

La prensa Italiana ha mostrado alegría ante la actuación de Raikkonen en Estados Unidos: "Se despide de Ferrari con una victoria tras cinco años, un suceso que le compensa por las veces en las que el equipo le sacrificó por Vettel" escriben en el diario La Gazzetta dello Sport.