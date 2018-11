Webber sobre la situación de Ricciardo: "Es un escenario muy incómodo"

El final de temporada de Daniel Ricciardo está siendo para olvidar. El de Red Bull se vio obligado a abandonar en el pasado Gran Premio de México cuando tenía opciones de terminar en posición de podio. El piloto australiano suma un total de ocho abandonos esta temporada y a eso hay que añadirle problemas que ha tenido también en clasificación.

Tras su último abandonó afirmó que no le veía el punto a correr las dos carreras que restan para el final de temporada. Mark Webber, en una entrevista recogida por The West, se ha pronunciado al respecto: "Creo que es bastante obvio que no puede esperar a que termine la temporada, lo que es un poco preocupante. No quiero que pierda el amor por este deporte. Creo que esto realmente pone a prueba tu valía. Él estará cuestionándose el deporte en su cabeza. No hay demasiada gente para poner un brazo alrededor de tu hombro. Solo los duros sobreviven y él lo sabe". Finalmente, Ricciardo explicaba hace unos días en sus redes sociales que sí disputaría el GP de Brasil y el de Abu Dabi.

Mark Webber ha afirmado que le parece raro que Ricciardo haya firmado con Renault para la próxima temporada: "Tiene que ponerse el cinturón de seguridad y seguir adelante si quiere recuperarse con Renault el año que viene. Tiene una situación complicada con Renault, por lo que creo que es una decisión extraña, pero eso es lo que quiere hacer porque quiere un cambio de entorno. Pero realmente puede probar cuánto está disfrutando el deporte a día de hoy".

Ricciardo anunció en el mes de agosto que dejaría Red Bull a final de temporada para irse a Renault. Webber ha comparado la situación con la vida cotidiana: "Siempre es un escenario difícil. Es como si aún estuvieras viviendo con tu esposa estando divorciado. Es un escenario muy incómodo".