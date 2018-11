El semáforo F1 VAVEL: Gran Premio de Abu Dabi 2018

La décima edición de Abu Dabi pasará a la historia por ser el último gran premio de Fernando Alonso, siempre que el asturiano no cambie de intenciones y regrese al Gran Circo. El homenaje que le hicieron Lewis Hamilton y Sebastian Vettel al terminar de la carrera puso el broche de oro al campeonato y estuvo a la altura de la despedida de uno de los pilotos más exitosos de los últimos cinco lustros.

La carrera fue una confirmación de la superioridad de pilotaje que Lewis Hamilton ha demostrado durante toda la temporada, indomable de principio a fin. El inglés no pudo devolverle el favor de Rusia a Valtteri Bottas porque el finés se desinfló en la segunda mitad de carrera y cayó hasta el quinto lugar. Mucho tiene que mejorar si quiere conservar su asiento en Mercedes para 2020 con la amenaza de Esteban Ocon, tercer piloto durante 2019.

Sebastian Vettel acaba el año subiéndose de nuevo a la segunda posición, encarando la que podría ser su última temporada con Ferrari con el único objetivo de ser campeón del mundo y conseguir lo que Fernando Alonso no pudo. Si el motor Honda respeta a Red Bull, seguro que estará en la lucha Max Verstappen, que cerró el podio abudabí, consiguiendo el quinto cajón de manera consecutiva.

Fernando Alonso no pudo despedirse de la Fórmula 1 en la zona de puntos, pues atravesó la meta en undécimo lugar. Triste despedida la del asturiano. Mejor le fueron las cosas a Carlos Sainz, que consiguió el segundo mejor resultado del año al finalizar sexto en una de sus mejores actuaciones de su trayectoria en Fórmula 1.

Fernando Alonso realiza donuts tras terminar la carrera | Fuente: Getty Images

Verde

Lewis Hamilton suma y sigue. El británico consiguió en Yas Marina su undécima victoria del año y la número 73 de su carrera deportiva. El de Mercedes se encuentra en un momento de madurez que nunca antes había demostrado. No se le recuerdan altibajos en una temporada en la que solamente se ha perdido cuatro podios. Simplemente imparable.

Lewis Hamilton lidera tras la salida | Fuente: Getty Images

La proyección de Max Verstappen se consolida en Fórmula 1. En Abu Dabi, volvió a realizar una gran actuación en la que tuvo mucho que ver su gestión de neumáticos y la de sus problemas iniciales de motor. El neerlandés no se precipitó y fue remontando tras caer hasta la novena posición en los primeros giros. Cierra 2018 con dos triunfos y 11 podios. Por si fuera poco, Max se ha quedado tan solo a dos puntos de alcanzar los 251 puntos de Kimi Räikkönen y asaltar el tercer lugar del mundial de pilotos.

Max Verstappen, durante el Gran Premio de Abu Dabi | Fuente: Getty Images

Amarillo

Haas cierra un año agridulce. La escudería estadounidense ha tenido un monoplaza muy rápido durante todo 2018 y sus pilotos no han sabido llevarlo hasta el cuarto lugar del campeonato de constructores, un objetivo asequible de no haber cometido tantos errores. En Abu Dabi, fallaron de nuevo. En la clasificación, Kevin Magnussen no pudo pasar de la 13ª posición. En carrera, cuando todo parecía de cara para lograr el sexto lugar con Romain Grosjean, una estrategia errónea lo relegó al último lugar, desde el que le costó remontar. Al final, el francés terminó noveno, justo por delante del danés.

Romain Grosjean delante de Nico Hülkenberg momentos antes de su accidente | Fuente: Getty Images

Valtteri Bottas volvió a defraudar con su actuación en el golfo Pérsico. A pesar de que partió segundo, no pudo retener ni siquiera el podio y acabó quinto, mostrando los mismos problemas que en Brasil. El finlandés comenzó muy bien el año, donde estuvo a punto de lograr las victorias en China y en Azerbaiyán. Sin embargo, a partir de Rusia, donde solo las órdenes de equipo lo apartaron de la victoria, su rendimiento ha caído en picado. Tendrá que ganarse el puesto durante 2019.

Rojo

Dos de las escuderías con más solera de la actual parrilla, McLaren y Williams, volvieron a ser las más lentas en Abu Dabi. Solo la estrella de Fernando Alonso pudo llevar a su MCL33 a rozar la zona de puntos. Ambos equipos atraviesan las horas más bajas de su historia, una situación que entristece a todos los nostálgicos de esta Fórmula 1 moderna que echa de menos sus duelos de los años 80 y 90, cuando se jugaron todos los campeonatos entre 1984 y 1993.

¿Volverán alguna vez a luchar por victorias?