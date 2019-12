Márquez: “Tengo mi propio estilo y yo soy de arriesgar”

Pocos aficionados del Mundial de Motociclismo habrán olvidado ya el momento en el que el piloto de Cervera se proclamaba, por octava vez, campeón del mundo de la categoría reina. El de Honda, aun habiendo salido hace apenas unas semanas de su operación de hombro, ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista RACC, organización que le ayuda desde sus inicios. Durante la entrevista, hablaron sobre su trayectoria en el mundo del motor y sobre la que podría denominarse una de las mejores temporadas para el catalán. ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Cuáles son los planes de futuro de Marc? ¿A quién considera su máximo rival?

El RACC es la organización que apoyo a Marc desde pequeño y el mismo reconoce que para él “fue una gran oportunidad”. “El RACC siempre ha apostado muy fuerte por el mundo del motor y eso siempre se lo voy a agradecer. Pilotos como Aleix Espargaró y Maverick Viñales también han salido de ahí”, contó Marc. Y añadió: “Esta organización ha sido muy importante para mi cuando me inicié en este mundo. Son unos años donde creces muy rápido y haber tenido su apoyo fue algo esencial para mi fututo. Ahora, solo me queda seguir animando al RACC a que continúe apoyando a los deportistas de base. Su trabajo es realmente importante en el mundo del motor”.

Ocho veces campeón del mundo, y sin duda, para muchos el mejor piloto de la historia de motociclismo, sin embargo, Marc ha dejado claro que no habría llegado tan lejos sin el apoyo de los suyos. “Mi familia es un apoyo muy importante y por supuesto mi equipo. Ellos me ayudan siempre a tener los pies en el suelo y eso es algo muy importante. Tengo mucha confianza en la gente que me rodea y eso es un pilar fundamental”.

El `93´ lleva el motociclismo en la sangre desde que era pequeño, sin embargo, nunca había tenido claro que su futuro iba a ser dedicar su vida en el paddok ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía la oportunidad en las manos? “Cuando gané el mundial de 125cc desde la última posición, fue cuando me di cuenta de que me podía dedicar al mundo del motor de manera profesional y llegar a competir en MotoGP”. Así, el de Honda confesó que a veces no tiene tiempo para pararse a pensar en todo lo que ha conseguido y que cree que “cuando realmente seré consciente y veré la huella que he dejado será cuando me retire”.

Marc Márquez de pequeño. | Fuente: MotoGP

Como todos los pilotos, Marc tiene guardado mejores y peores momentos desde que comenzó su trayectoria deportiva. “Escoger un momento es muy difícil porque cada año vivo todo muy intensamente. Si me tengo que quedar con algo es con el año 2014 cuando tanto mi hermano como yo conseguimos ganar el campeonato del mundo cada uno en su categoría. Por lo contrario, si tuviese que volver atrás, tengo claro que rectificaría algunos momentos de la temporada 2015, en la que me caí muchas veces. Sin embargo, al final cada piloto tiene su propio estilo y yo soy de arriesgar. Creo que es muy importante que un piloto sea veloz, pero si quieres ser campeón también tienes que saber pensar cuando estas sobre la moto”.

Todos los deportistas tienen momentos de bajón y la motivación es uno de los pilares fundamentales en este aspecto. Para Marc, su principal fuerza es “la adrenalina de competir”. “Yo corro para ganar y para que la gente se lo pase bien, eso es lo que me motiva para competir cada domingo”. El de Cervera añadió, que su motor principal para nunca perder la sonrisa es su entorno. “Mi familia, mi equipo y mis amigos es lo que me ayuda a mirar hacia delante. Estar en Cervera con los míos es lo que me hacer ser quien soy”.

Una de las preguntas más esperadas por medios y aficionados, tiene que ver con quien piensa Marc que será su rival de cara a la próxima temporada y como muchos esperábamos, el de Honda admitió: “Sin duda alguna, mi futuro rival será Fabio Quartararo, que también contó con la ayuda del RACC desde muy pequeño”.

Marc Márquez y Fabio Quartararo. | Fuente: MotoGP

Por último, el `93´ confesó que, para él, el haber sido campeón del mundo de MotoGP significa no solo haber cumplido un gran sueño, sino su objetivo de cada año cuando empieza una temporada. “Cada nuevo mundial parto de cero. Cada 1 de enero soy uno más en la parrilla de salida, aunque haya ganado la temporada anterior. Pero si algo he aprendido y año tengo claro es que ser campeón no te da ninguna ventaja, todo lo contrario, tienes más presión y más responsabilidad”.