Pol Espargaró analiza la situación de GasGas

El piloto español inicia su primera temporada con el equipo GasGas tras abandonar al equipo Honda. Con su décimo aniversario en MotoGP y su vuelta a KTM, Espargaró espera volver a ganar carreras.

La temporada 2023 espera ser el año del resurgir de Pol Espargaró. El piloto de GAS GAS afronta su primera temporada con el equipo de fábrica con el objetivo de volver a lo más alto de la tabla. De este modo, antes de que comience la acción en pista en el trazado portugués de Portimao, Espargaró ha hablado sobre lo esperado en esta temporada y la importancia de hacer un buen papel.

Con el último test de pretemporada en Portimao, se cierra el ciclo de opciones para poner la puesta a punto de la moto de cara al inicio de la temporada. Durante las dos jornadas a trabajar, el equipo Gas Gas espera finalizar su adaptación con la prueba de las piezas que no pudieron optimizar durante los test en Sepang. "En Sepang, tras los tres días de test, decidimos con qué 'paquete de motos' empezaríamos la temporada. Pero todavía tenemos más kilómetros que recorrer con algunas de las piezas que probamos en Malasia. Dani Pedrosa ya ha recorrido muchos km con él, pero queremos hacernos una idea. Lo mismo se aplica a las piezas del motor. Y queremos saber si las nuevas piezas que funcionaron bien en Sepang también funcionarán correctamente y demostrarán su valía en una pista como Portimão. Son dos vertientes muy diferentes", afirmó Pol Espargaró en unas declaraciones recogidas por SpeedWeek.com.

Al trabajo intenso de la adaptación de la moto se unen el de la adaptación al nuevo formato. Con el establecimiento de las carreras al sprint el sábado, los entrenamientos del viernes toman mayor importancia y con ella, la clasificación, por lo que los pilotos de la Categoría Reina deberán adaptarse rápidamente a los nuevos trazados en los que corran: “Ahora en las pruebas, ya sea en Sepang o aquí en Portimão, ser rápido en las pruebas es una cara de la moneda. En el Gran Premio tienes que tener una puesta a punto básica razonable para poder marcar buenos tiempos en el corto período de entrenamiento”.

Espargaró es consciente de que hay que mejorar las sensaciones, por lo que trabajarán en estos dos días de pruebas en ello: “Dado que tenemos la carrera de velocidad el sábado este año y la entrada a la Q2 ya está determinada el viernes en la primera y segunda sesión de entrenamientos libres, no está de más estar listo para la búsqueda de tiempos en el GP del viernes. Esperamos que nuestra puesta a punto de Malasia funcione bien aquí también y que no tengamos que cambiar nada importante".

Pol Espargaró durante los test en Portimao / Fuente: Equipo Gas Gas

No todos los factores provendrán del piloto ni del equipo. También entrará en juego la elección del neumático. Michelin será un año más la marca proveedora de los neumáticos, por lo que será importante conocer cómo las elecciones de neumático afectarán a la puesta a punto de la moto. En el caso de los test de Sepang, para Pol la elección del tipo K fue buena pero no lo suficiente como para hacerlo difícil. Estas declaraciones del piloto sorprendieron a los presentes, ya que desde Michelin no había comunicado oficial sobre el tipo de neumático usado, por lo que Espargaró se contuvo a la hora de seguir dando explicaciones. Optó por exponer la necesidad de recurrir en mayor medida al compuesto más duro, sobre todo, en su selección para las ruedas delanteras: “Eso también es necesario. La rueda delantera tendrá que jugar un papel cada vez más importante en la próxima temporada”.

Con respecto al desarrollo aerodinámico de la moto, Pol ha querido detallar las diferencias entre los trazados, ya que en el caso de Portimao este punto no es uno de los más necesarios para obtener un buen resultado: “Los resultados, por ejemplo, de las pruebas en las partes aerodinámicas nos han proporcionado suficiente información sobre la pista de Sepang, que es ideal para esto. La ruta desde Portimão es simplemente inadecuada para tal trabajo de desarrollo, es decir, demasiado peligrosa”.

Para finalizar en sus declaraciones, el piloto español quiso mostrar su confianza en que el equipo podrá lograr un buen resultado en la primera cita del año. En su décima temporada en la parrilla de MotoGP, Espargaró no se rinde y espera que los resultados lleguen pronto: “Simplemente tenemos que ser más rápidos que nuestros oponentes a la hora de desarrollar la puesta a punto, esa es la solución”.