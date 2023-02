Piero Taramasso: "No habrá neumáticos especiales para las carreras a sprint"

Las pruebas de Sepang no solo son importantes para los equipos y los pilotos, Michelin también está aprovechando los tres días en Malasia para probar y desarrollar sus neumáticos. Como siempre, Piero Taramasso está al mando, siguiendo atentamente cada vuelta para prepararse mejor para la nueva temporada, en la que habrá algunas novedades, como la Sprint Race y la introducción de sensores de presión de neumáticos.

En una entrevista concedida al medio GPOne, Taramasso fue preguntado por la cantidad de llantas de las que dispondrán los pilotos para los GP; "Los pilotos tienen a su disposición los mismos neumáticos que luego tendrán en el Gran Premio: por lo tanto, tres opciones en la parte delantera y dos en la parte trasera, porque a partir de este año solo habrá dos compuestos para elegir para la rueda trasera. En cambio, las cantidades no cambiarán para el fin de semana de fara: podrán utilizar 7 neumáticos blandos y 5 duros durante el fin de semana de carrera”. señalaba Piero.

Taramasso también fue preguntado en dicha entrevista por las críticas recibidas hacia los neumáticos; "Eso no es cierto, la cantidad es la misma que la temporada pasada, el reglamento en ese sentido no cambia desde hace unos diez años. Tienen suficiente para funcionar bien: aunque solo quieras usar el compuesto blando, puedes dar 180 vueltas con 7 neumáticos, por lo tanto, 60 al día . Solo dos pilotos hicieron más ayer, por lo que tienen suficientes neumáticos. Usando todos los neumáticos a su alcance, por lo tanto 10 en la parte delantera y el mismo número en la parte trasera, podrían llegar a 260 rpm”. añadía el manager de Michelín.

Lo hemos pensado, pero no habrá cambios en los neumáticos. Queremos neumáticos que puedan cubrir la distancia de carrera estándar, no neumáticos que solo se puedan usar los sábados y no los domingos. Lógicamente habrá más neumáticos blandos disponibles, 7 frente a 5 para la opción más dura. Esta es una buena noticia para nosotros, una carrera más significa tener más espectadores en la pista y frente al televisor, aunque entiendo que será más difícil para los pilotos. Otro aspecto positivo es que la FP2 será más larga y permitirá hacer tandas largas antes de la carrera”. sentenciaba.