Puig: “Esto es muy largo, no nos descarten tan pronto”

El equipo de Honda es la fábrica que más ha decepcionado en el desarrollo de MotoGP en estos últimos años. Y solo hay que echar un vistazo a estos años atrás que, con Marc Márquez o sin su presencia, no han llegado a estar a la altura de su nivel. Este año parece ir por el mismo camino, ya que en los test no se vio nada bueno y eso hace no tener grandes esperanzas esta temporada. Pero si que es cierto que a Honda, no hay que darle por muerto nunca.

El Team Manager del HRC Repsol Honda, Alberto Puig, ha dado una entrevista a El Periódico, realizada por Emilio Pérez de Rozas, y comenzó sobre si esta temporada va a ser parecida a la anterior.

"Somos Honda y Márquez, no nos descarten tan pronto"

“Lo primero que quiero decir es que esto es muy largo, más largo que nunca: 9 meses, 21 grandes premios, 42 carreras, 777 puntos a repartir. Sólo pido un poco de respeto: somos Honda, la fábrica más exitosa y campeona del mundo en todas las categorías, y Marc Márquez, poseedor de ocho títulos y la referencia para todo el mundo, así que no nos descarten tan pronto.”

Además, añadió: “Tenemos serias dificultades, eso no lo escondemos: no tenemos la moto que quisiéramos, pero vamos a trabajar intensamente, en fábrica, en el departamento de competición (HRC), en el equipo y en los circuitos para mejorar nuestra situación y nadie duda de que, pasados unos meses, no sé cuántos, tendremos una moto ganadora”

Sobre si sus rivales le han sobrepasado y si han hecho mejor trabajo que ellos, el piensa esto:

“Es muy sencillo: nuestros rivales, especialmente Ducati y las otras dos fábricas europeas, Aprilia y KTM, han hecho mejor trabajo que nosotros, han sabido encontrar los trucos, los secretos, los atajos para aprovechar el reglamento técnico y lograr una moto más competitiva que la nuestra. Cuando los adversarios aciertan, solo toca sacarse el sombrero, felicitarlos, apretar los dientes, trabajar duro e intentar mejorar a marchas forzadas.”

Marc Márquez rodando en los test de Sepang | Imagen: Repsol Honda Team

El presente y futuro de Márquez

De los posibles rumores de la posible marcha de Marc del equipo Honda, Puig se mostró seguro afirmando que el piloto de Cervera no quiere irse a otro equipo:

“Ese es otro de los ruidos que la gente desinformada está lanzando a los mil vientos. Marc es piloto Honda de toda la vida y está muy agradecido a Honda, pero somos perfectamente conscientes de que si no le damos una moto ganadora, podemos perderlo. Los resultados de esta temporada pueden condicionar las decisiones que tome Marc en un futuro inmediato. Creo que Marc conoce muy bien a Honda y sabe que no pararán hasta proporcionarle la moto que desea, que merece.”

Y por último habló sobre si el campeonato ha evolucionado a nivel técnico y un poco sobre los pilotos:

“En los últimos años, el campeonato ha evolucionado mucho técnicamente y los pilotos ya no son tan relevantes como lo eran en los años 80 y 90. Sinceramente, creo que hay pilotos en la parrilla de MotoGP que, aún siendo muy rápidos, no tienen el nivel para ganar el Mundial pero, aún así, con estas motos pueden aspirar a ganarlo.”