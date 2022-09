Yamaha dispuesta a defender el liderato en Aragón

El Campeonato de MotoGP aterriza a tierras españolas antes de poner inicio a la gira asiática y poner el punto final del Mundial en el Gran Premio de Valencia. Se prevé un fin de semana soleado con pocas probabilidades de lluvia y máximas de 29º.

Los pilotos de Yamaha llegan de tierras italianas dispuestos a dar su máximo una vez más, esta vez sin un piloto icónico de MotoGP, Andrea Dovizioso que celebró su última carrera en San Marino antes de retirarse de forma definitiva.

Además, llegan a Motorland tras disputar unos test en el trazado de Misano mirando de cara el 2023. Fabio Quartararo tuvo a su alcance tres motos distintas: una con un chasis nuevo, otra con el motor prototipo 2023 y una moto de carrera 2022 para comparar y, completó un total de 80 vueltas el primer día de test. El segundo día mejoró sus tiempos del dia anterior y finalizó primero.

Por otro lado, Franco Morbidelli mejoró sus sensaciones con su YZR-M1además de probar otros elementos. La mejoría fue notoria para él y terminó 14º el primer día y 12º en la segunda jornada de test oficiales en Misano.

Fabio Quartararo: "El GP de Aragón será la carrera más dura"

El francés llega a Aragón tras estar en constante lucha con las Ducati tanto en Austria como en San Marino. En el último Gran Premio Quartararo terminó quinto por detrás de Luca Marini, a quien intentó dar caza parte de la carrera pero finalmente desistió y se aseguró esa quinta posición.

Tras el Gran Premio de San Marino, Fabio llega a Motorland como líder del Campeonato sumando un total de 211 puntos. No obstante, tiene que defender bien el liderato ya que Pecco Bagnaia le sigue muy de cerca, concretamente solo tiene 30 puntos menos que el francés.

Fabio Quartararo / FOTO: Yamaha MotoGP

Los antecedentes del piloto de 23 años en este trazado no son muy buenos. El mejor resultado de 'El Diablo' en la categoría reina en el trazado de Alcañiz hasta la fecha es su top 5 en 2019 en el que consiguió terminar quinto.

"Creo que el GP de Aragón será la carrera más dura de los GP que nos quedan. Pero estoy concentrado. Quiero que sea una gran carrera. Con suerte, podemos ser realmente fuertes, hacer una gran carrera y estar orgullosos de nosotros mismos", explica Fabio Quartararo.

Franco Morbidelli: "Lo intentaremos de nuevo"

Franco Morbidelli pone rumbo a Aragón tras no poder terminar la carrera en San Marino, hecho que frustró mucho al italiano. La misma semana después del Gran Premio, tuvo lugar un test que duró dos días y el cual fue satisfactorio para Morbidelli.

El '21' tiene esta semana tiene como objetivo continuar con el trabajo que ha realizado hasta ahora. Con la puesta a punto de su YZR-M1 ahora ajustada a sus especificaciones, falta descubrir como de bien se ajustará en el trazado de Aragón.

Franco Morbidelli / FOTO: Yamaha MotoGP

El italiano ha logrado un gran éxito en esta pista, asegurando la victoria en el GP de Teruel en 2020. Ahora, aterriza a Motorland ocupando la 19ª plaza en la clasificación general sumando un total de 26 puntos.

"Hemos dado buenos pasos antes de la carrera de Misano y también durante la prueba posterior. Hemos estado en esta trayectoria positiva, pero tuvimos mala suerte durante la carrera. Este fin de semana lo intentaremos de nuevo. Guardo muy buenos recuerdos en Aragón en 2020 cuando gané el GP de Teruel. Sabemos que la competencia es dura, pero ya hemos demostrado que también podemos obtener buenos resultados en este circuito", narra Morbidelli.

Darryn Binder: "Es un circuito que siempre me ha gustado"

Darryn Binder viene de conseguir una décimo sexta posición y de quedarse a las puertas de los puntos en San Marino por detrás de Takaaki Nakagami. Ahora, se encuentra 22º en la clasificación general con 10 puntos.

El sudafricano hizo una carrera sólida en Misano. Partía desde la posición 21 de la parrilla y estuvo dentro de las posiciones de puntuación durante la mayor parte de la ronda hasta que tuvo que renunciar a su buen ritmo en las últimas seis vueltas.

Darryn Binder / FOTO: RNF Racing

"¡Tengo muchas ganas de que llegue el Gran Premio de Aragón este fin de semana! No puedo esperar a llegar a Aragón para ver si podemos adaptar estas mejoras del test allí y mejorar aún más nuestra sensación sobre la moto. Motorland Aragón es un circuito en el que siempre me ha gustado montar, ¡así que tengo muchas ganas de hacer la carrera allí!", dice Binder.

Cal Crutchlow: "Hace un año que no compito en la categoría reina"

Cal Cructhlow vuelve a la competición este fin de semana. El piloto de probador de Yamaha se subirá bordo de la YZR-M1 en sustitución de Andrea Dovizioso. El británico se siente preparado para volver, disfrutar de las carreras y, sobre todo, ayudar a Yamaha a desarrollar aún más sus motos para las últimas seis rondas de 2022.

Cal Crutchlow / FOTO: MotoGP

“En primer lugar, tengo muchas ganas de volver a unirme al equipo WithU Yamaha RNF MotoGP después de un par de carreras con el equipo el año pasado. Hace un año que no compito en la categoría reina, así que siempre es divertido volver. Estoy seguro de que será difícil volver y ser competitivo, pero eso no significa que no demos el 100% para serlo”, concluye Crutchlow.