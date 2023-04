Alonso López: "La verdad que no me lo esperaba"

En el segundo día de la cita celebrada en Termas de Río Hondo, Argentina, Alonso López consiguió dar un pasito mas en la que está siendo su carrera deportiva. De hecho, por su paso en Moto3 nunca tuvo nada fácil, y siempre ha sido un gran trabajador, buscando cosechar los buenos resultados.

Desde que se quedó hace un tiempo, a inicios de temporada, sin su puesto en el mundial, el piloto madrileño afincado en Valencia, le dio la vuelta a la situación por completo. Y encontró una nueva oportunidad en la categoría de Moto2 del campeonato Europeo. Allí, sin duda, su nivel creció y también lo hizo como piloto.

A raíz de aquello, la pasada temporada volvió al mundial de MotoGP, pero no en la misma categoría en la que estaba. Saltó un escalón más, y Luca Boscoscuro le ofreció la oportunidad de competir en sus filas. Desde entonces, su proyección ha ido totalmente en ascendencia.

En Termas de Río Hondo ha conseguido su primera Pole Position, que no ha sido nada fácil. Lo hizo, con unas condiciones de pista extremadamente complicadas; estaba bastante húmeda y hacía mucho frío. Cualquier error, por mínimo que fuera, te podría condicionar tu posición en parrilla. Pero López lo entendió a la perfección.

Continua por el buen camino, hacia la victoria

Sobre su primer puesto, explica a los micrófonos de Dazn: "La verdad que no me lo esperaba, para ser honesto. Sabía que podía ir muy rápido, ya esta mañana en el segundo y tercer sector con más o menos como estaba la pista iba igual que ayer y sabía que podía ir bastante bastante rápido. Y bueno, al principio del entreno me he sentido muy a gusto pero me ha quitado la vuelta por la caída de Salac, luego he tocado el verde". El piloto de SpeedUp, explicó que se sentía muy confiado, a pesar de las circunstancias.

Aunque cosechó un muy buen resultado, tampoco fue fácil, ya que notó algo raro en la moto y entró a Pit: "Notaba algo raro detrás, y entonces, sabía que tenía otra goma esperándome. Me he parado, la hemos cambiado, y efectivamente pues mis sospechas eran ciertas, y en cuanto la he cambiado, he notado bastante mas grip y he podido hacer la vuelta".