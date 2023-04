Carmelo Ezpeleta: "No discuto la sanción de Márquez"

El comienzo de la temporada de MotoGP 2023, sin duda, fue muy polémico. Accidentes, lesiones, cansancio… Todo ello, sumó para crear un “caos”. Las nuevas carreras sprint, están creando mucha emoción y diversión en el espectador, pero también mucha revuelta. Ezpeleta explica: “Con el formato sin duda, estamos muy contentos y se ha demostrado que está bien”. Además, concreta que las caídas y accidentes no son fruto de las carreras sprint: “Me da un poco de pena que hubo muchas caídas, fruto del interés por volver a empezar, pero estamos muy contentos”.

Ezpeleta, aclara este nuevo formato de MotoGP, apoyándose en el formato que estructura el mundial de Superbikes: “Los pilotos hacen no dos carreras, sino tres en el fin de semana. Las motos son un poco inferiores porque el tiempo es solamente un segundo y medio, dos segundos peor y teóricamente los pilotos, son mucho mejores los de MotoGP. Creo que los pilotos se tendrán que acostumbrar ahora a plantearse unas carreras, con dos. Una al sprint el sábado y la carrera normal el domingo”.

Con esta nueva estructura, los pilotos no sólo deben conseguir mayor resistencia y conseguir fatigar ese estrés que les puede causar las dos carreras. También tienen que entender cuánto y cuándo pueden arriesgar, ya que una caída que provoque lesiones, puede tener consecuencias más graves de recuperar, de cara al campeonato y a las próximas citas. En cuanto a la caída y lesión de Marc Márquez, comenta: “No discuto las decisiones de los árbitros. De ninguna manera voy a discutir si la penalidad está bien puesta o no”.

Polémica de la gravilla en el circuito

Por otra parte, se aborda el delicado tema de la gravilla en el circuito de Algarve, Portugal: “Lo que está claro es que en cualquier circuito para ir cada año, el circuito tiene que estar homologado. La FIM sí ha dicho que con esta gravilla no se homologará el circuito, no es que no volvamos a ir, es que no se homologará. Pero la noticia que yo tengo de los organizadores es que sí la van a cambiar”.

Autódromo Internacional do Algarve

En los últimos años, MotoGP ha sufrido una disminución considerable en sus seguidores, y por ello, busca aumentar la cantidad de espectadores por distintas vías: carreras sprint, más contacto con el público, etc. Ezpeleta comenta las nuevas similitudes de MotoGP con la Fórmula 1: “Yo voy a copiar todo lo que crea que es copiable que no es todo, no es todo copiable. Nosotros no podemos hacer carreras largas de dos horas porque las motos ni el físico lo permite, pero yo y la Fórmula 1, me imagino que en algunos casos menores copiará todo lo que pueda de nosotros. Sería tonto no hacerlo, somos especialidades complementarias y lo que le va bien a uno, en muchos casos le va bien al otro”.