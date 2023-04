Alex Rins emocionado tras conseguir el podio 100 para LCR Honda

Alex Rins completó un fin de semana extraordinario en Austin con una victoria que le da al LCR Honda su podio número 100 dentro de la historia de MotoGP. El 42 completó el Gran Premio de las Américas con un crono final de 41min 14seg y 649mil.

Al llegar al podio celebro con el equipo de Lucio Cecchinello y comentó "Me ha costado trabajo alcanzar a Pecco, he intentado pero al final la caída ha ayudado. Estoy feliz pues ya he conseguido victoria aquí en Moto3, Moto2 y ahora MotoGP. Estoy muy orgulloso de mi equipo".

Más tarde y como ya es costumbre, el ganador de la tercera fecha habló con Dazn en donde comentó más a fondo los sectores donde le costaba más trabajo atacar a Bagnaia. "Cuando Pecco ha salido y ha empezado a tirar super fuerte, el único sitio donde recuperaba llevando la moto al límite fue por encima de los pianos sin saber que más hacer en las chicanes. Tiraba como loco para recuperar en el primer y segundo sector. Después cuando se ha caído me he despistado un poco y he cometido algunos errores porque no había liderado todavía la carrera."

Ya en la rueda de prensa Alex comentó un momento que vivió en las instalaciones del equipo LCR Honda donde Lucio le mostró algunas fotos mientras le mencionaba que el equipo tenía 99 podios. "Estoy muy feliz de haber sido yo el que le dio al equipo su podio número 100. Hemos trabajado muy bien desde el viernes".

Twitter.com

Toca pagar apuestas

El piloto español hizo mención de las apuestas que ha hecho con el equipo. "Tocaba rapar ha alguien, pero está mañana he despertado con un mensaje de mi mujer en el que me decía que si me rapaba iba a cambiar la cerradura de la puerta, porque nos casaremos en un par de meses, pero hay un par de miembros del equipo que no se salvaran".

Con está victoria Rins se coloca como tercero del campeonato con 47 puntos, 17 menos que el actual líder Marco Bezzecchi.

Ahora el piloto se enfoca en la cuarta fecha de la categoría, la cual se llevara a cabo del 28 al 30 de abril en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.