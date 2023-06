Pedro Acosta "Tiburón solo puede haber uno"

Este domingo, Pedro Acosta se convirtió en el gran ganador del Gran Premio de Italia en Moto 2 en el Circuito Internacional de Mugello.

Aron Canet arrancaba al frente, detrás de él se encontraba Acosta, en tercer sitio salía Sam Lowes.

El semáforo se apagaba e inmediatamente Acosta se ponía al frente liderando las 19 vueltas de la competencia.

Al final el tiburón de Mazarrón festejo de una manera muy particular; repartiendo pizzas en una mochila con aleta.

"Ya sabía que iba a ser difícil gestionar los neumáticos. Sam Lowes iba muy rápido y no fue fácil mantenerlo detrás. De igual forma quiero agradecer al equipo porque han trabajado super duro durante estás tres semanas. Por ahora voy a disfrutar, es momento de la pizza", declaró antes de subir al podio.

Al terminar la ceremonia de premiación se dirigió a la prensa internacional y en el micrófono de DAZN explicó lo difícil que han sido estas tres semanas de parón.

"Nunca es fácil hacer un error, en la caída de Le Mans no le puedo echar la culpa a nadie, fue un error y punto, se pasa página. Al final es difícil no pensar cuando no hay carrera, es complicado no ponerte a pensar cuando no hay otra cosa que hacer. Se me clavo un poco la espina pero, hoy nos la hemos quitado", comentó.

Segundo en el campeonato

Con está victoria el español se acerca cada vez más a Tony Arbolino, líder del campeonato con 199 puntos, Acosta finaliza el fin de semana con 99.

"Ahora toca intentar poco a poco, si es posible espero acortar mucho más antes del parón de verano", añadió.

Al final se le cuestiono sobre si el campeonato quedará entre "Tiburones", esto ya que Tony declaró hace poco que cuando era pequeño tenía ese apodo en Italia.

A lo que tajantemente respondió, "Tiburón solo puede haber uno".

Este fin de semana se dio a conocer también que KTM aún no tiene una respuesta para él sobre su futuro en MotoGP para la siguiente temporada, cosa que no lo tiene del todo feliz.

Por ahora, toca enfocarse en la siguiente carrera que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Alemania.