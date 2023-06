Previa del Gran Premio de Italia 2023

Tras casi un mes de descanso entre el pasado Gran Premio de Francia, este fin de semana vuelve la acción a la pista. El icónico circuito de Mugello será el escenario para que los pilotos disputen este Gran Premio de Italia, desde el viernes día 9 de Junio que comenzarán los entrenamientos, seguido de la clasificación el viernes 10 y culminará con la esperada carrera el domingo día 11 a las 14 h.

Este Gran Premio de Italia además llega con más emoción que nunca para el público italiano y es que dos de sus pilotos son los que se disputan el liderato, con una diferencia mínima de tan solo un punto entre ambos. Con 94 puntos, Pecco Bagnaia es el actual líder tras dos victorias y Marco Bezzechi, que cuenta con otras dos victorias, suma 93 puntos. Al piloto de Ducati le tocará entonces volver a lograr una victoria que le permita tomar distancia con su compatriota y revalidar su vigente título de campeón del mundo.

CIRCUITO DE MUGELLO

El Autódromo Internacional de Mugello, situado en la región italiana de la Toscana fue inaugurado en 1974, pero no fue hasta 1994 cuando el motociclismo comenzó a celebrar sus carreras.

Con una longitud de 5245 metros y 15 curvas, seis hacia la izquierda y nueve a la derecha, el campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo logró el récord de la pista en ese mismo año, en un tiempo de 1:45:187.

Y si nos fijamos en los datos del último GP aquí disputado, en 2022, Fabio Di Giannatonio fue el poleman y Pecco Bagnaia logró la victoria.

MOTOGP

En la categoría reina los resultados en las primeras posiciones están más apretados que nunca. Dos pilotos italianos se juegan en Mugello validar un liderazgo muy ajustado. Pecco Bagnaia es quien ocupa el primer puesto gracias a las victorias en Portimao y Jerez, además de las dos pole position que logró tanto en el Gran Premio de las Américas como en el GP de Francia y las victorias en las carreras al sprint de Portugal y en COTA.

El vigente campeón del mundo suma ya 94 puntos en una temporada un tanto irregular, y es que a pesar de estos buenos números, Bagnaia se ha caído hasta tres veces en cinco carreras. En Austin, por ejemplo, se fue al suelo mientras lideraba la carrera y en Termas de Río Hondo iba segundo cuando se cayó.

Aunque en este Gran Premio de Italia, el piloto de Ducati parte con la ventaja de jugar en casa y de ser el ganador de la carrera en 2022.

Por su parte, Marco Bezzechi, con 93 puntos y en su segunda temporada en MotoGP, llega a Mugello en una gran forma física y lleno de confianza tras completar una gran victoria en Le Mans que le acercó al liderato de la clasificación general.

En la tercera posición, con 81 puntos encontramos a la que ha sido la gran sorpresa de la temporada. Y es que Brad Binder está siendo uno de los pilotos con mejores números y más estables en este inicio de temporada. El piloto sudafricano de KTM ha logrado dos victorias en las carreras al sprint del Gran Premio de España y del Gran Premio de Argentina, por lo que no resultaría raro que pedirá volver a hacerlo este fin de semana en Mugello.

Jorge Martín es el primer español clasificado, con 81 puntos tas firmar dos buenos resultados tanto en Jerez como en Francia. El piloto madrileño del Pramac luchó por la pole de Le Mans, mano a mano con Bagnaia y Marc Márquez, y finalmente logró la primera posición en la parrilla para la carrera al sprint.

Jonas Folger seguirá sustituyendo a Pol Espargaró que sigue sigue siendo baja mientas se recupera de su horrible caída en Portimao, que aún no le permite estar al 100%, por lo que ha preferido no arriesgar ni forzar para estar en Mugello. Otro piloto que aún no sabe si disputará este Gran Premio es Miguel Oliveira, que después de una caída en Jerez en la que se fracturó el húmero, aún tiene que pasar un chequeo médico esta semana que le de el ok para competir el fin de semana.

MOTO2

En la categoría intermedia, el piloto italiano Tony Arbolino es el actual líder con 99 puntos y 25 de ventaja sobre su principal competidor, Pedro Acosta. El piloto murciano se caía en Le Mans cuando perseguía a Arbolino, que terminó por ganar la carrera y abrir la ventaja con Acosta en la lucha por el liderato del campeonato.

Alonso López es el tercer clasificado con 61 puntos. En el último GP, el piloto madrileño acompañó en el podium a Tony Arbolino y Filip Salac en el podium, en una gran temporada para el, en la que ya ha conseguido una pole en Termas de Río Hondo y tras podiums, por lo que la victoria parece no tardar en llegar.

MOTO3

Y en Moto3 la situación es bastante similar a la que se está viviendo en la categoría intermedia. Dani Holgado es el actual líder de la categoría pequeña, tras sumar su segunda victoria en esta temporada en el Gran Premio de Francia, carrera en la que Diogo Moreira, que en ese momento era el segundo clasificado se una al suelo y esta acción acentuaba la distancia entre ambos pilotos. De hecho, ahora mismo, Holgado cuenta con 84 puntos y Moreira ha pasado a ocupar la cuarta plaza, con 55 puntos, por detrás de Jaume Masiá e Iván Ortolá, segundo y tercero respectivamente.