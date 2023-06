Pecco Bagnaia: "No me esperaba hacer un fin de semana tan perfecto"

Pecco Bagnaia vivió en Mugello el fin de semana de sus sueños. A pesar de su pequeña lesión en el tobillo, que le tenía visiblemente cojo, el vigente campeón del mundo fue capaz de dar un golpe en la mesa en su carrera de casa, el Gran Premio de Italia, para firmar unos días dorados, llevándose la pole y ganando la carrera al sprint el sábado y venciendo la carrera principal del domingo, para delirio de los aficionados locales.

El italiano pudo doblegar a un fascinante Jorge Martín, que se mantuvo cerca toda la carrera, para conseguir su 14ª victoria en MotoGP, igualando la marca de otro gran nombre histórico de Ducati, Andrea Dovizioso, que recibió precisamente el 'MotoGP Legend' el pasado jueves. Así, aprovechando la octava posición de Marco Bezzecchi, Bagnaia sale más líder del Mundial, con 131 puntos, 21 más que su compatriota del Mooney VR46.

Bagnaia: " A pesar de estar lesionado hemos demostrado que seguimos siendo muy fuertes"

Al final de la carrera, Bagnaia no pudo ocultar su éxtasis por lo que describió como un fin de semana perfecto, a pesar de que su idea principal no salió como estaba previsto, especialmente por los neumáticos.

El italiano así lo explico ante los micrófonos de DAZN: "Estoy feliz, ha sido el fin de semana perfecto. No me esperaba una carrera así, pensaba que el neumático medio iba a ser más constante [y] a media carrera estaba ya sin goma, ha sido uno de los mejores fines de semana de mi vida y lo voy a disfrutar ahora al máximo. Luego pensaremos en la carrera de Alemania que va a ser muy difícil, y es un gran premio importante".

"Es la tercera vez en esta temporada que tengo una diferencia bastante amplia (en la general), no quiero pensar en esto. Solo quiero pensar en lo que ha sido este fin de semana, que ha sido perfecto. Hemos hecho un grandísimo trabajo con mi setting. Y también en casa, con mi fisioterapeuta, para estar listos para esta carrera. Puedo irme con una sonrisa", añadió Bagnaia.

Acerca de la revisión de neumáticos Pecco comentó: "Sabía que iba a ser difícil, porque Martín y yo éramos los que podíamos ir con la goma blanda para la carrera, por los datos que hemos tenido. Yo quería ir con la media, y cuando he visto que él ponía la blanda he pensado que tenía que salir bien y ponerme delante porque si no iba a tener un extra después".

"Así ha sido, he intentado hacerlo y cuando he visto que la KTM me adelantaba en la salida pensé: 'no, ahora va a ser difícil', pero conseguí hacerlo. Jorge empujó mucho, no ha sido fácil por el calor", comentó un Bagnaia que se reivindicó este domingo ante su público.

Su excompañero de equipo Jack Miller se defendió en la KTM por solo una esquina después del lanzamiento del cohete. “Cuando vi que ya me había adelantado en la salida, solo me dije: 'No, tengo que estar delante, tengo que empujar'. Porque sabía que muchos pilotos empezaban con el neumático trasero blando y no quería estar en el grupo en la primera parte de la carrera. Así que traté de empujar y luego la última parte de la carrera fue bastante complicada para todos. Pero estoy bastante contento con mi elección, fue la mejor opción para mí", dijo para finalizar Bagnaia, refiriéndose a su neumático trasero medio.