David Alonso: "He llegado al podio para quedarme"

David Alonso, colombiano de 17 años nacido en Madrid, piloto del equipo Aspar de Moto3, volvió a lograrlo: hacer sonar el himno de Colombia en el Mundial de motociclismo, nunca oído hasta el pasado GP de Gran Bretaña, después de una brutal remontada. Si en Silverstone logró su primer triunfo con una impresionante escalada del último puesto (2a primero, en Montmeló se llevó el segundo éxito con otra gesta, de 12.º de parrilla a ganador, tras un espectacular final de carrera de la cilindrada pequeña en el GP de Catalunya.

“Increíble. Este circuito ha sido difícil para mí durante todo el fin de semana, así que conseguir la victoria hoy es impresionante. El equipo ha hecho un trabajo fantástico. Creo que hoy he sido muy inteligente y he llegado a la última curva en el sitio y en el momento adecuado. Hemos tenido que luchar mucho, pero lo hemos logrado. Estoy muy contento. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a mi familia que está apoyándome, a todos los patrocinadores y a todos mis amigos que están en casa”. Comentaba David ante los micrófonos de Dazn

Alonso: " Ha sido impresionante competir contra Rueda y Masía"

“Tenía claro hacer ese adelantamiento, porque David Muñoz no había salido muy rápido, pero no me esperaba que Jaume Masía también intentara hacer eso y entonces ha habido un momento, entre Masiá y Muñoz, que no sabía si iba a salir bien de ahí, pero he podido lograr la victoria”. empezó diciendo el ganador, para luego seguir: “Este fin de semana me ha costado, pero en carrera me olvido de todo y trato de aprender. Ahí doy el máximo y no me dejo nada. El modo carrera me motiva más que los entrenamientos. He decidido liderar porque, siempre que pueda, voy a liderar. Eso me da experiencia, aunque todavía no soy el más rápido liderando”.

Alonso se impuso en una última vuelta de infarto a Jaume Masía y a José Antonio Rueda, también novato de 17 años, después de una reñida disputa con el líder Daniel Holgado, que se cayó en la curva de La Caixa, y con Deniz Öncü, que tiró a David Muñoz en la entrada de recta de meta y fue sancionado con 6 segundos.

Salía Iván Ortolá en la pole, pero enseguida Öncü animó la carrera cogiendo el mando, en el que se turnó con Masía, Alonso y Holgado durante los 17 giros.

En el último, Holgado lideraba el grupo delantero por delante de Alonso, Masía, el turco Deniz Oncü y Muñoz, que con un adelantamiento brutal se puso primero antes de la curva de La Caixa. Allí se cayó solo Daniel Holgado. En la entrada ajustadísima a la recta de meta, Alonso tomó la delantera, con Masià a su espalda, y con Muñoz por el suelo al ser derribado por el impetuoso Öncü, que era sancionado.

Para finalizar sus declaraciones se le pidió al colombiano que eligiera entre su triunfo de Silverstone, en el que salió último, y éste de Montmeló, eligió así: “No sé elegir entre una victoria u otra. Esta ha sido muy bonita y la tendré que ver luego, pero la primera nunca se puede olvidar. Quizá me quede con esa por ser la primera, la que rompe el hielo, pero esta tampoco se queda atrás”.