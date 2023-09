Jorge Martín, sobre la carrera al 'sprint': "No esperaba escaparme"

La carrera al ‘sprint’ de este fin de semana en el Gran Premio de Japón 2023 de MotoGP ha tenido un claro dominador, el madrileño Jorge Martín, que ha cruzado primero la línea de meta por delante de Brad Binder y de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, su rival directo en el campeonato.

El equipo del Prima Pramac Racing celebrando la victoria en la carrera al 'sprint' | Foto: Prima Pramac Racing

El piloto del Prima Pramac Racing ha sido preguntado por Carlos Checa para DAZN, y ha destacado lo siguiente sobre su vuelta de clasificación y sobre su carrera al ‘sprint’, en la que ha dominado de principio a fin:

“Ha sido un 'vueltón'; ayer en el ‘time attack’ no la vuelta no fue la mejor ni tampoco lo fue la goma, la misma que he usado en el FP2. No me salían las cosas. Me costaba tener grip trasero, pero cuando he puesto la primera goma nueva del ‘finde’ he podido hacer el 'tiempazo'. Con la segunda goma no he sido capaz de mejorar; entonces, supongo que esa -la primera- tenía un plus". "Por la tarde, la goma ha sido bastante buena; he podido hacer un gran ritmo desde el principio", ha comentado sobre la carrera al 'sprint' de este sábado.

"No esperaba escaparme porque teníamos un ritmo muy parecido, e intentaremos mañana hacer lo mismo”, ha añadido sobre su ventaja sobre su perseguidor en el día de hoy, Brad Binder, del Red Bull KTM Factory, de más de un segundo de ventaja.

El ‘89’ ha conseguido recortarle otros cinco puntos al campeón del mundo, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, en la carrera al ‘sprint’ de hoy, por lo que la distancia entre ellos es ahora de solo ocho. En la carrera de mañana, Martín tiene la posibilidad de conseguir el liderato a falta de otros seis Grandes Premios para el final de temporada.