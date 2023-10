La razón por la que Max Verstappen no recibió el sábado el trofeo de campeón

Max Verstappen ya se ha coronado como campeón de la Fórmula 1 este 2023. Sin embargo tendrá que esperar aún algo para recibir el trofeo de campeón.

El sábado en la carrera al sprint Max Verstappen logró de manera oficial su tercer título en la Fórmula 1 al acabar segundo en la carrera al sprint, incluso desde el accidente de Sergio Pérez ya era campeón sin depender del resultado del neerlandés.

Muchos aficionados de la Fórmula 1 esperaban que Max Verstappen recibiera el título en el circuito de Losail al finalizar la carrera al sprint, pero no se produjo como indica el reglamento. El título de campeón se recoge en la gala de premios de la FIA, que se produce a final de la temporada.

El presidente de la FIA justifica esta decisión

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, comentó en Qatar las razonas por la que utiliza ese protocolo. Explicó que la principal razón es por qué ir a la gala “es lo que uno sueña, y así lo ven también los otros jóvenes. Es la noche de los campeones, donde los jóvenes pueden ver al ganador, al campeón de la F1”. “Es el ídolo para ellos”, agregó.

Al neerlandés fue cuestionado sobre esto y no le importó en absoluto no recibir el título: “No pasa nada, son iguales. Tengo dos en casa, así que no van a cambiar. Sólo tiene un nombre más. Pero no pasa nada, puedo esperar un poco. Sí, tengo uno al lado de mi simulador y otro al lado de la tele", comentó el piloto.

Max Verstappen. Foto: Getty Images

Además de Max Verstappen, como campeón de la Fórmula 1, y los distintos ganadores en diversas modalidades también tienen que ir obligatoriamente otros dos pilotos de la máxima categoría que mejor acaben. Es decir, asisten a la gala los que finalizan en las tres primeras posiciones en la clasificación. En estos momentos además de Max Verstappen tendrían que ir Sergio Pérez como 2º y Lewis Hamilton.