Carlos Sainz: "No ha sido un final de temporada bueno para mí"

Para olvidar el final de temporada de Carlos Sainz. Tras su accidente en el Gran Premio de las Vegas por una alcantarilla que provocó una sanción de diez posiciones. Al final lo salvó en la carrera en la sexta posición, pero insuficiente.

En Abu Dabi no fue mejor la situación quedándose fuera en la Q1 y con una mala estrategia de Ferrari, que le obligó a rectificar durante la carrera y acabó fuera de los puntos. El piloto explicó al final de la carrera en los micrófonos de DAZN que "no ha sido un final de temporada para mí. "La carrera la hemos perdido en el primer juego de sticks, las ruedas no nos han aguantado para ir a una parada. Hemos sufrido mucho, pero como todo el año siempre que salimos con el duro. No sé que pasa con nuestro coche, no podemos hacer lo que hacen los demás y hay analizar el porque y tras perder el primer sticks no había mucho por el que luchar", comentó.

En cuanto a las cosas positivas de la temporada el piloto de Ferrari añadió que "hay muchas cosas positivas, que ahora mismo son difíciles de pensar porque las últimas dos carreras han sido muy duras para mí, en la que nada ha salido como me hubiese gustado. Entonces es difícil mirar ahora mismo lo positivo, pero cuando me vaya a dormir y ya amanezca mañana con un poco de mejor humor, miraré las cosas positivas, que seguro que las hay".

Sainz acaba séptimo en el Mundial

Un final trágico para Carlos Sainz y Ferrari, que finalmente se ha quedado sin el subcampeonato en constructores. Además, el piloto madrileño ha acabado en la clasificación del Mundial en séptima posición y eso que llegaba empatado a puntos con Fernando Alonso en la cuarta posición. También lo han superado Lando Norris y su compañero de equipo, Charles Leclerc. Aunque Sainz cierra la temporada siendo el único piloto que ha logrado batir a Red Bull.