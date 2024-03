Pese a salir como es costumbre desde la pole position en el Albert Park de Melbourne,Max perdió el primer puesto a favor de Sainz, que aprovechó un error del piloto de Red Bull, que poco después se vio obligado a abandonar, acto seguido de que sus frenos se incendiaran, y no pudiera continuar en carrera.

Sainz, por tanto, aprovechó su oportunidad y logró ganar el GP de Australia en el que Sergio Pérez tampoco fue un problema, debido a no tener la velocidad necesaria para rodar en cabeza. Ferrari estuvo muy cerca de los austríacos desde los libres del viernes, y eso, en la carrera del domingo, quedó claro.

Sainz quiere seguir dando pasos adelante

Carlos Sainzno cree que se pueda desafiar a la escudería austríaca cada domingo. “Creo que nuestro monoplaza funcionó bien este fin de semana, aunque será difícil mantenerlo ahí en cada circuito a no ser que traigamos mejoras. Pero en Australia, desde la vuelta 1, parecía un coche ganador de carreras, e incluso si Red Bull era rápido y estaba en la pole, no estaba fuera de nuestro alcance”.

“Encontraremos trazados en los que seamos fuertes, al igual que el año pasado, y este año nuestro ritmo de carrera es mejor. En estas pistas somos más fuertes, y junto al programa de desarrollo previsto, tal vez podamos desafiar a Red Bull más a menudo” sentencia Sainz tras la victoria.

Pese al abandono, Red Bull destaca la actitud de Max

Pese a iniciar bien la carrera saliendo desde la pole, posición que mantuvo hasta la segunda vuelta, en la que se vio adelantado gracias al DRS de Carlos, ese fue el inicio del final de su participación en el GP, ya que en la siguiente vuelta, su monoplaza soltó humo de la parte posterior, debido al incendio en los frenos del RB20.

Tras verse obligado a volver a boxes y abandonar, Horner, a los micrófonos de Sky Sports F1, explicó que no estaba enfadado del todo, ya que “habían pasado dos años desde que tuvimos nuestro último abandono debido a un problema mecánico, también en este mismo circuito”.

“Fue un claro problema de frenos. Prarecía estar atascado desde el inicio, y Max lo describió como si se tratara de un freno de mano. El calor seguía aumentando poco a poco, y ello provocó el incendio. Ahora tenemos todas las piezas de nuevo en el garaje, y debemos revisarlas para ver qué lo causó exactamente” afirma.

El campeón no estaba contento con el fallo de su monoplaza, evidentemente, aunque Horner aseguró que se comportó de manera ejemplar. “Por supuesto que estaba frustrado al abandonar, pero se mantuvo muy amable con el equipo y sus mecánicos. Somos un equipo, y ese fallo nos afecta a todos”.

Gran acción de Alonso a Russell que le cuesta una sanción inexplicable

Pese a acabar sexto tras una gran carrera, Alonso se vio relegado al octavo lugar tras el choque con Russell, siendo culpado de conducción errática, en un más que polémico documento lleno de contradicciones. Según el artículo 33.4 del Código Deportivo, “En ningún momento se podrá conducir un automóvil de manera innecesariamente lenta, errática o de una manera que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos”. Y ese artículo, en el que se basan los comisarios para sancionar a Alonso, es lo suficientemente ambiguo para que entre lo que los comisarios consideren oportuno.

Ahí explican que Alonso frenó 100 metros antes aproximandamente que en vueltas anteriores, y el asturiano se defiende en que quería entrar más despacio en el vértice para acelerar antes. El piloto ve que se quedaría corto y antes del vértice, frena otra vez.

Poco después, los comisarios afirman que Alonso tiene derecho a afrontar la curva de forma diferente y que no es culpable del aire sucio que genere su vehículo, pero que al afrontar otra trazada eso es suficiente según los comisarios para ser peligroso. Todo ello se afirma en un párrafo en el que se comenta que “los comisarios no tienen suficiente información para determinar si la maniobra de Fernando Alonso tenía como objetivo causar problemas a George Russell o simplemente trataba de tener una mejor salida”.

Sin información suficiente, pero culpable por los comisarios

De otra forma, los comisarios desconocen si Alonso trazó así para perjudicar o no al rival, y aseguran que el piloto puede cambiar la forma en la que toma una curva, no es culpable del aire sucio que genera su monoplaza y que no se ha tenido en consideración que acabara en accidente. Pero pese a ello, le sancionan.

Por si no fuera poco, los mismos comisarios aplicaron un agravante asegurando que no fue un simple error, por lo que la sanción de Alonso que le imponen es de 20 segundos, haciéndole perder dos posiciones.

Otra polémica más de la FIA, que no atiende las explicaciones de Alonso, sus ingenieros, o de Russell, que afirmó antes de verse con los comisarios en varias ocasiones que no fue culpa de Alonso. Una decisión más de Dirección de Carrera que no se puede defender, y que dista mucho de ser del nivel que merece, supuestamente, la cima del automovilismo de la Federación Internacional.