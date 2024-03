Los pilotos tras la adrenalina de sus triunfos propios dejaron como siempre, sus declaraciones y lo que sintieron en una carrera muy rápida de Carlos Sainz pese a su operación de apendicitis.''

Carlos Sainz: ''a veces la vida es maravillosa.''

Carlos Sainz sobre el esfuerzo físico después dos semanas desde la operación: ‘’Ha sido una buena carrera, especialmente lo físico no ha sido lo más fácil, pero he podido gestionar los neumáticos, y no ha sido tan duro porque he podido ir a mi ritmo. El trabajo duro da sus beneficio, a veces la vida es genial, del podio al apendicitis, y a ganar la carrera.’’ Entre risas declaraba que recomendaría a todos los pilotos quitarse el apéndice.

Sainz sobre el adelantamiento a Verstappen y su DNF: ''he sentido que podía mantener su ritmo en la primera vuelta, él (Verstappen) perdió el control en la curva tres y después se tuvo que retirar, una pena porque creo que hubiéramos tenido una buena lucha por la victoria.’’

Sainz se veía ganador: ''desde la segunda vuelta me veía capaz de ganar, por el buen ritmo aunque había miedo de una bandera roja o de un Safety Car, por suerte no ha sido así hasta el final y espero que Russell este bien.’’

Sainz en el podio. Fuente: Ferrari ‘X’

Charles Leclerc: ''No me veía alcanzando a Carlos.''

Charles Leclerc sobre el equipo, Sainz y su rendimiento: '’Se siente bien por el equipo, algo que no sucedia desde Baréin 2022, es increible haberlo podido hacer. Carlos ha tenido un fin de semana increible desde lo de su operación. Por mi parte no he podido gestionar bien la segunda tanda, no gestione bien la primera y la ultima fue mejor.’’

Charles sobre el resultado de la carrera: ''realmente no he sentido que pudiese llegar a por Carlos porque tuve que parar antes para defenderme, he iba muy rápido, no podría haber salido mejor este fin de semana para nosotros.’’

Leclerc en el podio. Fuente: Ferrari ‘X’

Lando Norris: ‘’No me esperaba en el podio.''

Lando Norris hablaba así del equipo y de Ferrari: ‘’Estoy muy contento por el equipo, tercero y cuarto, son muchos puntos en el campeonato, y eso es lo primero, nos falto adaptarnos a Charles, que nos hizo un undercut, y Ferrari y Carlos han hecho un gran trabajo, y no me estaba llegar al podio.’’

Hablo sobre el futuro de McLaren en las próximas carreras: '’Todavia Red Bull y Ferrari están un paso más por delante, pero vamos consiguiendo confianza y creemos que les alcanzaremos. Espero tener más podios.’’