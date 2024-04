El podio del GP de las Américas al habla: Viñales a la remontada

La tercera cita del mundial de MotoGP 2024 ha saltado el charco y aterrizado en Austin, Texas, para dejarnos un fin de semana intenso y una carrera en la categoría reina muy emocionante con adelantamientos en cada curva y cambios en la clasificación general.

Victoria sufrida de Maverick Viñales

Maverick Viñales, el piloto de Aprilia Racing, compareció ante los micrófonos de DAZN visiblemente emocionado tras ganar su primera carrera con el equipo: “Ha sido muy duro. Hemos sufrido mucho en mi familia. En Austria no sabía si parar o correr más y ahora estoy en lo más alto de todo. Solo me enseña a no darse por vencido, confiar en uno mismo y seguir creciendo”.

Además, ha explicado las sensaciones sobre la remontada que ha realizado: “Lamentablemente esta mañana ha tenido un problema con el embrague y el equipo no estaba seguro si iba a funcionar. Efectivamente no ha funcionado, pero luego me he concentrado, sabía que el neumático medio me funcionaba bien y que en carrera tenía ritmo suficiente como para ir para adelante.”

Tras ser adelantado por Pedro Acosta en la salida y sufrir un toque con Pecco Bagnaia que le relegó hasta la décima posición, Viñales ha contado que una vez estaba décimo viendo las sensaciones que tenía en la Warm Lap me he dicho: tranquilo Maverick, 20 vueltas, un piloto a cada vuelta. He intentado concentrarme al máximo, no sobrecalentar la goma y sobre todo paciencia y convicción para no cometer ningún error.

Winner with Suzuki 🥇

Winner with Yamaha 🥇

Winner with Aprilia 🥇



Maverick Viñales becomes the first rider to win with 3 different manufacturers in the #MotoGP era! ✨ #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/wPaMM2yB3E — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

El de Roses es el primero en ganar con tres marcas distintas en la era MotoGP. Ganó con Suzuki, Yahama y, ahora, Aprilia.

Segundo puesto para el rookie, Pedro Acosta

El rookie de la temporada sigue sorprendiendo a los espectadores en cada curva que realiza. Con solo tres carreras completadas en su primera temporada en la categoría reina ya ha conseguido subir al podio dos veces, siendo el piloto más joven en hacerlo.

El tiburón de Mazarrón se mostraba contento tras el segundo puesto: “Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una carrera, cómo ha sido la carrera adelantando tantísimo… La moto iba súper bien, la salida ha sido muy buena. Nos ha faltado un poquito, pero ha ido mucho mejor que ayer, me lo he tomado con más calma y hemos pegado un gran salto de ayer a hoy”

Aun así, con las increíbles tres carreras que ha hecho y las expectativas que los espectadores tienen en él ha reconocido que no espera nada de Jerez y no quiere generar expectativas hacia el fin de semana que viene ya que siempre hacen mucho daño.

Tercer puesto para el sólido de Enea Bastianini

"La Bestia" vuelve a subir al podio tras una carrera de locura en la que ha sufrido adelantamiento en varias curvas. En cuanto a sus sensaciones tras la carrera, explica: "Después de este fin de semana en el que he sufrido mucho la verdad es que es fantástico lograr este podio".

Aunque también, aclara sobre la primera mitad de la carrera: "Aunque la salida ha sido increíble después he perdido algunas posiciones. A mitad de carrera he tratado de coger otro ritmo y he podido ir cerrando la distancia que me separaba del grupo cabecero".

Reconoce estar muy contento con este podio ya que le permite seguir en la lucha por el campeonato. Enea Bastinini ha realizado una carrera muy inteligente y sólida en la que no ha cometido errores y los punto conseguidos le colocan segundo en la clasificación general.

Después de todo esto, así termina el tercer fin de semana de carreras celebrado en Austin. Nos deja un podio con un récord para la historia de MotoGP.

Tras la cita, Jorge Martín es el líder del mundial, seguido por Enea Bastianini y Maverick Viñales.