A poco más de una semana para la próxima carrera en Austin la tercera ronda de la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de MotoGP con motivo del Gran Premio Red Bull de las Américas, el rookie, Pedro Acosta aprovechó su viaje de vuelta de Portimao para hacer una parada como invitado en 'El Hormiguero', uno de los programas de Antena 3 presentado por Pablo Motos.

El 'Tiburón de Mazarrón' está causando gran sensación tras debutar en MotoGP, pero su brillo viene de muy lejos. En el que supone tan solo su cuarto año en el Mundial de Motogp, Acosta ya acumula en su palmarés dos títulos, algo que madurar a pasos agigantados: "Al final, veo lo que he cambiado desde que llegue al Mundial y... Llegué con 16 años, y ahora tengo casi 20 años, así que algo he cambiado. El primer año fue muy bien, el tercero fue muy bien, pero el segundo fue jodido, fue difícil al principio, y creo que ahora soy otro comparado con el piloto que era cuando empecé. Si no hubiera madurado, ya me habrían echado del Mundial porque el ritmo que llevaba de romper motos no era lo que quería".

Trancas y Barrancas hacen el test más comprometido para pilotos expertos a @37_pedroacosta #AcostaEH pic.twitter.com/HUCIDyBdrB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2024

Por esta razón, su llegada a MotoGP había creado tanta expectación, y en tan solo dos Grandes Premios Qatar y Portugal, ya superó todas las expectativas, con un gran estreno en el Gran Premio Qatar: "A ver, yo cambié de equipo, cambié de jefe de mecánicos, cambié de todo y esa era la primera carrera real que yo hacía en la categoría reina , porque el sprint del sábado es una pachanga para posicionarte para el domingo. Entonces, llegué, me quité el casco, se acercaron y me dijeron al oído: 'Tú échale huevos'. Y yo fui y lo eché todo".

Acosta terminó protagonizando una de las imágenes del fin de semana en el Qatar con un adelantamiento sobre el ocho veces Campeón del Mundo Marc Márquez "Parece más fácil en la tele que como lo viví yo. Él lo hizo con Rossi y ahora lo he hecho yo. Hay que ser la mosca 'toca huevos'. Sacar la cabeza y dar follón. Fue bonito y divertido".

Quince días después llegó el de Portugal, y allí volvió a ser protagonista. Esta vez, el número '31' pero su numero siempre a sido el 37 pero robó el corazón de todos los aficionados con su primer podio en MotoGP™, lo que le convirtió en el tercer piloto más joven de la historia en conseguirlo: "Ojalá sea todo igual de bonito que está siendo ahora. Me lo paso bien y me pagan por lo que hago, ¡qué más quiero!". Y llegara mas podios esto solo acaba de comenzar.

“Un casco lleno de todo”, @37_pedroacosta nos cuenta todo lo que puede pasarte en una carrera #AcostaEH pic.twitter.com/mMClcgu0k6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2024

Sacrificios de su familia: "Sobre todo, mi abuelo que no está, no ha podido venir. Él hizo todo, el barco, la empresa... aunque mi padre era el que lo gestionaba". Mentaba mucho a su abuelo en la entrevista.

Pedro Acosta: " Sin los que confían en mi nada sería posible

"Si mi familia no hubiera hecho todo eso, yo no estaría aquí, yo estaría pescando con mi padre. Gracias a ellos, el sueño de ese niño se hizo realidad. Entonces, todo esto que me está pasando no es por mí, porque yo entrene o porque yo sea muy bueno, sino que es por ellos, que se han jugado la vida, el curro y la casa por un niño que tenía un 'hobby'. y mira donde estoy a día de hoy todo lo que estoy consiguiendo.

“Todo lo que soy es por ellos”, el mensaje de @37_pedroacosta a su familia #AcostaEH pic.twitter.com/p81hvjhOYS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2024

Por si fuera poco, Pedro Acosta también pudo pasar un buen rato con los carismáticos Trancas y Barrancas, sacando a relucir su faceta más bromista revelando diversas anécdotas. El 'Tiburón de Mazarrón' explicó por qué puso a la venta sus calzoncillos usados en una plataforma de compraventa de productos de segunda mano: "Yo tengo un ego muy grande y busco cosas sobre mí en Google. Un día se me ocurrió mirar en Wallapop qué se vendía de Pedro Acosta y vi que se vendían botas, deslizaderas, guantes y cosas que no eran mías pero decían que sí lo eran. Después también paso un rato agradable con las diferentes cosas que hacen con los invitados lo que enseño el Monaguillo que hizo reír mucho a Acosta y después la ciencia Marrón que sorprendió a Acosta paso una noche muy agradable en el programa .