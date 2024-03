Maverick Viñales se siente cómodo con la moto en Aprilia. Salía segundo en la parrilla de salida y consiguió mantenerse en el podio durante toda la carrera. Un error del italiano propició que Maverick Viñales se pusiera primero, con Jorge Martín y Marc luchando detrás por el segundo puesto del podio, que acabó siendo para el catalán.

La jornada de sábado no había empezado bien para Viñales que pasó una gastroenteritis horas antes de la sesión de Q2 de esta mañana, e incluso hizo la entrevista con DAZN con la mascarilla puesta a modo de prevención.

"Contento de haberme esforzado para subir a la moto, fue difícil eh, no salía del baño, estaba todo el día en el baño", comentaba Maverick entre risas en el parque cerrado tras conseguir el segundo puesto en la parrilla de salida.

"No podía salir del baño"



🗣️ Viñales explica las dificultades a las que se ha enfrentado tras ser el segundo piloto más rápido en el #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/7Fif9CprNE — DAZN España (@DAZN_ES) March 23, 2024

Buenas sensaciones

Tras su primer puesto con Aprilia, Maverick hablaba a los micros de DAZN y se mostraba contento. El piloto ha explicado a los micros que en los test de Valencia tenían una moto en la que se encontraban muy agusto y no se vio reflejada en la pasada carrera en Qatar.

"Me siento bien, estoy contento de volver a las primeras posiciones. Qatar no demostró nuestro nivel, pero aquí estamos encontrando el camino. Estoy muy contento de cómo está yendo la cosa y ya estamos pensando en mañana, pero primero voy a disfrutar este momento porque es mi primera victoria con Aprilia", añadió el piloto.

El de Aprilia firmó unas vueltas sensacionales en Portimao para confirmar las buenas sensaciones del sábado por la mañana y hacerse con la victoria.

"Me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho. Era una batalla muy psicológica con Pecco, con los que venían detrás y me he sentido muy fuerte. Me he sentido como siempre", explicó el de Aprilia.

Maverick confía en Aprilia para este año

Maverick Viñales se muestra hambriento hacia este Mundial 2024 de MotoGP tras un prometedor inicio con la Aprilia.

“Siempre salgo a tope. Está siendo un fin de semana muy bueno, estoy muy contento con el trabajo que está haciendo el equipo", comentó al micrófono de DAZN tras la victoria en la carrera al sprint del GP de Portugal.

La temporada es positiva para el piloto español que confirma que se vuelva a encontrar en sintonía con la moto. "Dejamos una moto en Valencia, que me encontraba genial y la tenía a mano. Aquí en Portugal la estoy retomando", expresó.

"Cuando me siento bien con la moto y estoy en sintonía con ella, puedo ir muy rápido. Eso es lo que nos interesa. Intentar tener ese nivel". Por delante de Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Jorge Martín, Maverick supo aguantar los duelos y hacerse con la victoria.

Maverick Viñales subido a la aprilia. Fuente: dorna.

El piloto compartió algunos detalles de la nueva moto

“En la salida hemos encontrado un método diferente. Este nuevo embrague es mucho más lineal. Es más fácil encontrar el primer salto y que el motor no caiga de revoluciones", explicó tras una pregunta de Pol Espargaró.

Viñales no dudó y aprovechó la oportunidad que le brindó el error de Pecco Bagnaia, que sufrió un trallazo y tuvo que irse largo para no caerse a cuatro vueltas del final.

"Cuando he visto a Pecco irse largo he pensado: este es mi momento. Aprieta, ponte cuatro vueltas a ritmo. No falles y hacia delante", aclaró.