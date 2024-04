Primera carrera del fin de semana que no podía haber empezado mejor para los nuestros. Daniel Mogeda ha ganado en 'La Catedral' por delante de Unai Calatayud e Íñigo Iglesias, haciendo el segundo triplete español de la historia de la categoría de Supersport 300. Una carrera loca a 5 vueltas en la que hubo muchas caídas, la más preocupante la de Jeffrey Buis, que por suerte quedaba en un susto tras unos primeros momentos de incertidumbre.

Se apagó el semáforo en una carrera de primeras a 12 vueltas, donde nuestro Julio García iba a salir desde la pole, pero fue sancionado por hacer su vuelta con banderas amarillas, partiendo 28º. Primero pues salía Fenton Seabright, pero Aldi Mahendra se colocaba al frente tras la primera curva, seguido de Hendra Patrama, Jeffrey Buis y Unai Calatayud.

Tras una primera e intensa vuelta, Jeffrey Buis pasaba al ataque, intentado, sin éxito, estirar el grupo. El piloto neerlandés tenía detrás a Patrama, Samuel di Sora y Mahendra, con Julio ya 7º, marcando la vuelta rápida (1'49.245). Con 10 vueltas para el final, el español seguía rebasando rivales casi en cada curva y terminando la tercera vuelta ya era 2º tras Buis. Espectacular el comienzo del de Kove.

Svoboda en Assen | worldsbk.com

Buis se fue al suelo saliendo de la última chicane, y Julio no pudo esquivarlo, provocando la bandera roja. Tras unos momentos de susto e incertidumbre, se veía a Buis subiendo a la ambulancia por su propio pie, con varios rasguños en el cuello. Por suerte el piloto local está bien, a expensas de más pruebas médicas. La carrera por tanto se reducía a sólo 5 vueltas, en una especie de sprint. Sin Matteo Vannucci, por una caída previa, y sin Julio García, que no le dejaron por no traer su moto consigo a boxes tras la caída.

Sprint

La nueva salida se produjo sin incidentes, con Petr Svoboda liderando, seguido de Veneman e Íñigo Iglesias. Con media vuelta, llegaba la caída de Bruno Ieraci en un grupo delantero donde se cambiaba de liderato prácticamente en cada curva. Bien situado marchaba Daniel Mogeda, 4º, cuando Mahendra casi se iba al suelo, bajando a la 17ª plaza.

A 3 de la conclusión, Daniel Mogeda pasaba al frente, y llegaban otras caídas de los favoritos para el mundial. Mirko Gennai y Samuel di Sora salían con un 0 de la primera carrera, provocando un hueco de los cinco primeros con el resto, pero rápidamente se compactaba siendo numeroso de nuevo.

A dos del final, José Manuel Osuna caía al resbalar con el césped mojado, al esquivar una moto con problemas mecánicos. Y empezaban a caer las primeras gotas en la última parte del trazado. Nadie cortaba en una última vuelta de infarto, ya que la carrera se declaró en mojado. Kevin Sabatucci se iba al suelo a media vuelta del final, y reinaban los toques en la lucha por la victoria. Mogeda defendía perfecto la primera posición, con Calatayud e Iglesias completando un podio completamente español. El #88 vencía con 83 y 86 milésimas respecto a sus compatriotas. A continuación, Svoboda, Veneman, Patrama, Ruben Bijman, Mahendra, Marc García y Marko Gaggi completaban el top 10. David Salvador tampoco finalizó.

Por tanto, y a la espera de la carrera de mañana domingo, Íñigo Iglesias mantiene el liderato gracias al podio, con Mogeda ya 2º a seis puntos, Svoboda 3º a siete, Mahendra 4º a ocho, y Calatayud 5º a 14 puntos. Todo muy igualado de cara a mañana, donde esperemos tengamos una carrera limpia y sin interrupciones. Veremos sin Buis puede tomar parte, o tendrá que esperar a la siguiente ronda, en algo menos de un mes en Misano.