Nicky Hayden, el genio que dedicó su vida a su pasión

Fotomontaje: Martín Velarde | Vavel España.

Nicholas Patrick Hayden, más conocido como Nicky Hayden, nació en Owensboro, Kentucky un 30 de julio de 1981. Nació en una familia humilde con gasolina por sangre, su padre, Earl Hayden, fue piloto de dirt track, de ahí que Nicky luciera el dorsal 69 durante toda su carrera deportiva. Sus hermanos y hasta su madre también fueron pilotos y él, cómo no, también se subió a su primera moto poco después de aprender a andar, a los tres años.

En 1985, con cuatro años de edad, participó en su primer Campeonato, con el Earl’s Racing, un equipo completamente familiar, subido a una minimoto de dirt track en distintos campeonatos de la localidad, a los que viajaban en caravana familiar juntos. Conforme pasaban los años su familia le acompañó a circuitos de otras ciudades, ampliando así las posibilidades y profesionalidad de Nicky y en 1989 entró en el evento AMA Amateur Nacional de la pista de tierra por primera vez. Un año más tarde, en dicho Campeonato, los Hayden salieron por hombros en la categoría de 65cc, con Nicky, Jenni y Tommy en lo más alto.

“Cuando era niño, siempre tuve un gran deseo. Era todo lo que quería. Nunca dije, ‘Cuando sea mayor, me gustaría ser astronauta o presidente’. Quería ser piloto de Grandes Premios y la gente le preguntaba a mi padre: ‘¿Tienes que obligarle y ayudarle a entrenar?’; y él respondía: ‘No, tengo que hacer que haga sus deberes o que se limpie sus dientes, pero nunca que ande en moto’. La gente reía. Era amor por las motos, y todavía lo siento”.

Nicky, Tommy, Roger y Rose, su madre, posando con algunos de los trofeos conseguidos. Foto: Web oficial Nicky Hayden.

Sus primeros pasos en el AMA

No fue hasta cumplir los 13 años cuando dejó el dirt track para dedicarse por completo al motociclismo, con una 125 S. Y debido a la menoría de edad, no pudo continuar pilotando de manera profesional hasta 1997. Su primera temporada completa no la pudo hacer hasta haber cumplido 17 años y fue en el AMA Supersport 750 y AMA Supersport 600, en ambas quedó 4º clasificado a lomos de la Suzuki.

Pasó de la Suzuki a la Honda en el año 2000, tras fichar con el Honda América, con el equipo con el que se proclamó Subcampeón, a tan solo cinco puntos del Campeón, Mat Mladin. y en 2002 consiguió ganar el Campeonato, con nueve de las 16 victorias que se disputaron. Con solo 21 años, Nicky consiguió ser el campeón más joven de la historia de esta competición, ahí empezó todo para el joven luchador que empezó a subir en moto por afición y con trabajo y sacrificio vio como los sueños se hacían realidad.

La primera victoria de Hayden en el AMA. Foto: Web oficial de Nicky Hayden.

MotoGP, cambio de tercio

El Repsol Honda no lo iba a dejar escapar, era puro talento y MotoGP lo acogió con los brazos abiertos en 2003, como compañero de equipo del Campeón vigente, Valentino Rossi. Nicky siguió la estela de otras leyendas del motociclismo estadounidense como Kevin Schwantz, Eddie Lawson y Kenny Roberts. Esa misma temporada subió dos veces a podio, en Motegi y Phillip Island, en su año como rookie. En 2004 llegaron más podios y la primera pole position y victoria llegaron juntas, en Laguna Seca en 2005.

El Gran Premio de la primera victoria lo recordó siempre como un sueño: "Todo salió a la perfección. Ese Gran Premio todo salió redondo. Recuerdo que mi mente estaba centrada en el objetivo, estaba relajado y sólo quería saber quien terminaba 2º. Salía desde la Pole Position y hice la vuelta rápida y podía ganar. En el podio, con el himno nacional y la celebración con mi padre me sentí invencible”.

Levantando el trofeo de la victoria. Foto: Motorcycle Usa.

2006, Campeón del Mundo de MotoGP

Tras dos años en el Mundial y la cuarta posición final en 2005, Nicky se posicionaba como uno de los favoritos, uno de los rivales a batir para Rossi. Y así fue, se coronó Campeón en el Gran Premio de Valencia, la ciudad que le vio cumplir su sueño a lo más alto.

No fue consciente de lo que estaba consiguiendo hasta que llegó a Cheste, cuando matemáticamente hizo las cuentas y le salían muy a favor: “Sólo al final de la carrera de Portogallo comencé a pensar en Valencia. Vi la clasificación y entendí que tenía posibilidades. Pocos creían en mis posibilidades, y por eso todo fue más bonito, fue mi año. Fue el mejor momento de mi vida. Sentí a mi familia cerca, como si hubiéramos ganado el título juntos”.

Ese momento fue inolvidable para el de Kentucky, lo que siempre soñó se hacía realidad en su año, la temporada de la consagración: "Del año del título, lo que más recuerdo es cuando salí de la última curva en Valencia y me di cuenta de que mi sueño de ser Campeón del Mundo al más alto nivel se hizo realidad y fue muy especial”.

La celebración junto con su padre, Nicky desprendía pura emoción. Foto: Honda Racing.

Tras el Campeonato de su vida siguió con Honda, rechazando una oferta de Yamaha, pero en 2009 abandona la factoría para ir a Ducati, como compañero de equipo de Casey Stoner y las dos últimas temporadas en la categoría reina las hizo con el Aspar Team.

La vuelta a Superbike

Tras una dilatada carrera, de 13 años, en MotoGP, el piloto norteamericano disputó su última temporada en 2015 y en 2016 dio el salto al WorldSBK. Con el cambio de chip, Hayden volvía a Honda, con el Red Bull Honda World Superbike Team, bajo los mandos de la CBR 1000RR SP y con Stefan Bradl como compañero de box. Su primer podio llegó en Assen y poco después, en Sepang, la primera victoria en la categoría. Sumó un total de cuatro podios y finalizó 5º en la general por puntos.

Actualmente se encontraba en su segunda temporada y la última y 10ª carrera que disputó fue en Imola, se situaba 13º en la general.

La última carrera del norteamericano fue en Imola. Foto: Red Bull Honda SBK Team.

El último adiós

Tras cinco días en coma en consecuencia del terrible accidente en el que Nicky se veía sometido mientras entrenaba con la bicicleta cerca de Rimini. El pasado 22 de mayo a las 19:09 horas en el Hospital Maurizio Bufalini, situado en Cesena, Italia, los peores presagios se cumplieron y falleció con su madre y su hermano Tommy al lado tras días de incertidumbre y de lucha por vivir.

El motociclismo se viste de luto, con la pérdida irreparable de Nicky, el piloto de la eterna sonrisa, amable por naturaleza y siempre positivo es una leyenda del motociclismo. La prueba de ello es la respuesta de fans, amigos y compañeros de profesión, de los cuales a día de hoy sigue recibiendo buenas palabras, momentos inolvidables y recuerdos que perdurarán para siempre.

En un comunicado oficial de la familia, Tommy Hayden daba las gracias a todos por el apoyo, en nombre de la familia y de Jackie, la prometida de Nicky. "Ha sido un gran consuelo para todos nosotros saber que Nicky ha incidido en la vida de tantas personas de una manera tan positiva. Aunque este es, obviamente, un momento triste, queremos que todos recuerden a Nicky en sus momentos más felices, pilotando una motocicleta".

"Soñó desde niño ser un piloto profesional y no sólo logró eso, sino que también logró alcanzar la cima del deporte que eligió y convertirse en Campeón del Mundo. Todos estamos muy orgullosos de eso. Todos le echaremos terriblemente de menos", finalizaba el hermano dolorido.

Nicky no pudo ganar la carrera más importante, la de la vida, pero deja un legado al motociclismo que nunca olvidaremos. Allá donde estés nunca te olvidaremos, ¡siempre en nuestros corazones "Kentucky Kid"!

“Pilotar motos es simplemente un modo de vida para mí. Es lo que se hacer, es lo que he hecho siempre, mi familia lo hace, mis amigos lo hacen y es más que un simple trabajo. Es una pasión. Las motos son un modo de vida para mí”.

Descansa en paz, eterno luchador.