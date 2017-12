Anuario VAVEL MotoGP 2017: Marc Márquez, una leyenda que sigue creciendo

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Un año mágico. Marc Márquez ha vuelto a sorprender a todo el mundo con su talento y esfuerzo en una de las temporada más duras que se han vivido en años. El nivel de competición ha sido extremadamente alto, llegando al Gran Premio de Valencia con todas las opciones abiertas y un título en juego. Dos fueron los pilotos que lucharon por una única meta pero, finalmente, el español pudo superar al italiano, Andrea Dovizioso, en una carrera de gran riesgo y expectación.

Con este mundial, el #93 sigue rompiendo todos los récords habidos y por haber. Se ha convertido en el piloto más joven en conseguir seis títulos -en ocho años-, entrando por la puerta grande en la lista de leyendas de motociclismo, siendo el piloto español con más campeonatos de MotoGP. Ni más ni menos, son ya cuatro los mundiales que Márquez guarda entre sus brazos, conseguidos en tan sólo cinco años que lleva en la máxima competición.

Gira a gira

Aunque la temporada fue buena, en comparación con la crisis vivida en 2016, Marc Márquez pareció haberse atascado al principio, arrancando un poco más tarde que sus rivales. En Qatar acabó la carrera cuarto a pesar de haber sido el más rápido de los entrenamientos, pero las condiciones de la pista no ayudaron. Argentina fue para el del Repsol Honda Team un jarro de agua fría: se fue al suelo durante las primeras vueltas, cuando iba liderando, por lo que se perdió un comodín más pronto de lo habitual. Austin fue, un año más, su territorio, siendo invencible en el Circuito de las Américas. Este fue su primera victoria de la temporada, aprovechando el error de Maverick Viñales.

Europa volvió a traer grandes éxitos para el piloto. Durante esta etapa sumó hasta ocho podios, cuatro de ellos como victorias. Jerez fue el primero, una segunda posición con celebración de triunfo volvía a demostrar a Márquez las buenas sensaciones que encontraba encima de su Honda. Le Mans fue el segundo bache en el camino, no pudiendo acabar la carrera al irse al suelo cuando rodaba cuarto, perdiendo el agarre de la rueda delantera. En Mugello se intentó remontar el error, pero las condiciones de la pista sólo le permitieron acabar en sexto lugar, fue en este momento cuando la figura de Andrea Dovizioso empezaría a coger relevancia en la lucha por el mundial.

Márquez, segundo en Montmeló / Foto: Marc González

En Montmeló volvió a pisar el podio como segundo clasificado, Dovizioso volvía a ganar la carrera y se hacía más fuerte a la vez que los pilotos Yamaha empezaban a notar problemas dentro de su box. En Assen anotó su primer tercer puesto de la temporada, preparándose para visitar su circuito estrella, Sachsenring. Alemania volvió a ser todo un triunfo para Marc Márquez, quien dominó prácticamente todos los entrenamientos del fin de semana. Se llevó su octava victoria consecutiva en ese trazado, ganando también la primera posición de la general. El de Cervera se marcha de vacaciones como líder de la categoría.

La vuelta al trabajo fue por todo lo alto: nueva victoria en Brno y más distancia con Maverick Viñales, a quien veía como su máximo rival. O ese creía hasta Austria, circuito donde Andrea Dovizioso volvió a sacar todas su armas para meterse en una batalla cuerpo a cuerpo con Marc, con unos adelantamientos constantes. El español lo intentó hasta la última curva pero la victoria se la llevó el italiano, acercándose rápidamente en la tabla de puntos. Silverstone fue un fin de semana de mala suerte para el campeón, una rotura de motor le dejó fuera de la carrera, dejándole como otro espectador que vería a Dovizioso ponerse líder. Sería la primera vez que Márquez perdía el liderazgo en una temporada.

Misano y Aragón devolvieron la sonrisa al de Honda. Dos primeros puestos ganados con la agresividad tan característica del español, sin oportunidades para sus rivales por pelear. El triplete asiático comenzó en Motegi, con muy buenos recuerdos para Márquez aunque, este año la victoria no se pudiera repetir: Dovizioso volvió a ganarle la partida al estilo de Austria tras unos errores del #93 en la última vuelta. En Australia se demostró una vez más su valentía y agresividad, consiguiendo su última victoria de la temporada en la carrera más bonita del año, con un número elevado de adelantamientos y choques entre un grupo abundante de pilotos. Malasia sería su primer punto de partido aunque, por las condiciones tan adversas de la pista, decidió asegurarse 13 puntos más y jugárselo todo en Valencia.

El codo que decidió el campeonato

La expectación en Valencia era máxima. Las entradas se habían agotado desde hace meses para ver como se decidía el campeonato en el último gran premio de la temporada. Marc Márquez y Andrea Dovizioso se llevaban toda la atención de los medios y el público, notando la gran tensión que se vivía esa temporada, aunque ambos pilotos dieron una gran lección de compañerismo a toda la afición.

El domingo se vivió una carrera de muy alto riesgo. Márquez salió dándolo todo, concentrado en acercarse lo máximo posible a Zarco para hacerse con la victoria. Un fallo en la primera curva dejó al mundo sin aliento durante unos segundos. A 150km/h, frenando 30m más tarde y deslizándose sobre el asfalto durante 50m. Y se levantó. Los codos de oro volvieron a salvarle una vez más, esta vez para darle su sexto título como campeón. Entró tercero, pero su talento es indudable. Estaba haciendo historia una vez más.

Principio complicado, final de campeón

Como es habitual en cada temporada tiene que haber buenas y malas rachas. Para Marc Márquez en este año las alegrías han sido más abundantes, aunque la presión y el estrés por las caídas le han hecho pasar unas semanas complicadas. Gran Bretaña fue uno de esos bajones, un fin de semana de mala suerte con el fallo de su motor, que se dejó fuera de carrera viendo como Andrea Dovizioso se hacía con el liderazgo: "Hoy realmente hemos tenido mala suerte, porque me estaba sintiendo muy bien sobre la moto y estaba ahí con los otros pilotos, intentando gestionar la carrera y los neumáticos, especialmente el delantero porque la temperatura era superior a la de ayer y quería conservarlos para atacar al final. He visto que ‘Dovi’ tenía algo más que Viñales y Rossi, pero creo que lo podría haber intentado y luchar con él. Así que, todo iba bien hasta que de repente he tenido un problema con el motor a final de la recta."

Sin embargo, este año ha estado cargado de buenos momentos. Un total de diez podios ha sumado el piloto del Repsol Honda Team, con seis victorias a lo largo de la competición, una más que el año de su Give Me 5. “Era muy difícil mantener la concentración. He visto que Zarco estaba detrás, sabía que lo iba a intentar. Por eso he cometido el error: ahora nos reímos, pero ha sido un fallo del que tengo que aprender. Cuando lo he pasado, tenía miedo y quería evitar un momento crítico, pero me he mentido yo en otro momento crítico. He visto que Dovi se ha caído, desde ese punto, he intentado cogerles, pero era imposible mantener la concentración. Estoy viviendo un sueño que no quiero que se termine”, comentaba al finalizar la carrera de Valencia.

Las claves de un campeón

Regularidad, valentía, esfuerzo, ilusión... muchos han sido los factores que llevaron a Marc a ser campeón del mundo por sexta vez desde que comenzó su trayectoria pero, su agresividad es y será siempre su característica más definida. Fue en 2016 cuando intentó calmar sus ansias y aprender a usar la calculadora para sumar el máximo de puntos posibles sin la necesidad de quedar en podio. Le pedían que no arriesgarse pero este año la locura ha vuelvo a surgir en su lado del box naranja y ese "click" se ha vuelto a activar. Ha quedado claro que su esencia no se puede perder y que buscar el límite será su mejor estrategia para saber a donde puede llegar con la moto.

Demostrado ha quedado una vez más que el flag to flag sigue siendo su sobresaliente. Marc Márquez ha sabido marcar la pauta entre todos sus rivales de la parrilla de salida, siendo el más inteligente a la hora de cambiar la moto y pronosticando un poco la carrera. Todos los pilotos han seguido su estrategia, pero no siendo capaces de coger su ritmo. "Márquez lleva fuego dentro", comentaba Andrea Dovizioso. Por otro lado, las caídas fueron el quebradero de cabeza más grande del piloto español toda esta temporada. Él mismo llegó a confesar haber perdido pelo a causa del estrés pero, aún buscando esos límites ha consiguiendo dejarnos imágenes para el recuerdo con todas sus salvadas a lo largo del año.

Márquez celebra el Big 6/ Foto: Lucas ADSC

La sonrisa del paddock

Muchos son los que dicen que es uno de los pilotos más carismáticos del mundial. También podríamos decir que es uno de los más trabajadores, de los que más se esfuerza para ser el mejor. No perdona los entrenamientos y la motivación está presente en todo momento, marcándose todo como un objetivo que quiere lograr. No tiene límites y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Tampoco conoce el miedo, sólo el respeto. Prueba de la valentía que lleva dentro y que le ayuda a seguir rompiendo récords, convirtiéndolo con 24 años en toda una leyenda.

Difícil es verle perder la sonrisa que tanto le caracteriza y si eso pasa, algo no va bien. Su equipo y su gente, el Dream Team, son para el piloto su principal apoyo, son aquellos que le hacen sentir como en casa a pesar de recorrer el mundo. Le mantienen con los pies en el suelo y con la cabeza en la pista, enseñándoles el riesgo del que él a veces no es consciente. Son la prueba del éxito, la unión hace la fuerza.

También es de destacar la relación que ha tenido con Andrea Dovizioso. Ambos han dado al público una lección de respeto y deportividad. Garras y uñas en la pista, pero abrazos al terminar la prueba. Toda una prueba del gran compañerismo que existe entre ellos.

Honda, escudería ganadora

El año ha sido redondo para Honda. Se ha llevado a su casa todos los títulos posibles: piloto, equipos y constructores. Marc Márquez seguirá siendo parte fundamental del box naranja de cara a la próxima temporada con el objetivo de renovar todos los títulos. Sin comenzar la competición, ya se escuchan rumores y opiniones en cuanto a la renovación del de Cervera con la escudería del ala dorada.

El rendimiento de la Honda parece gustar a ambos pilotos, que van viendo como los avances van llegando al box. Los test de Valencia demostraron que van por el buen camino para construir la moto del 2018, otra máquina que quieren que vuelva a ser ganadora. Puede que no sea la mejor moto de la parrilla, pero durante la competición no se ha dado un gabinete de crisis como en Yamaha.

"Es algo que quiero cambiar, porque es muy peligroso, porque si te lastimas puedes perderte la carrera del domingo. Quiero encontrar otro estilo para ir rápido y ganar carreras, pero por ahora mi estilo es este. También viene dado por el estilo de mi moto (Honda), muy nervioso. Cuando hay el más más mínimo error, llega la caída ... El próximo año quiero caerme menos y mantener la velocidad ", señala el piloto de Cervera sobre su estilo de pilotaje.

Márquez durante los entrenamiento de Valencia / Foto: Lucas ADSC

A su lado se encuentra Dani Pedrosa, la voz de la experiencia en el box de Honda. Con él mantiene una gran relación, de las mejores entre dos compañeros de equipo. De cara a 2018, seguirán trabajando codo con codo para llevar la escudería de nuevo a lo más alto siendo, en el caso de Pedrosa, con el mayor número de éxitos posibles. El #26 quiere dar un paso adelante, consiguiendo ser más regular dentro del podio y solucionar los problemas de neumáticos de esta temporada.