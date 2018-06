Analizando el draft 2018: Filip Zadina

Una de las mejores bazas de la República Checa en los últimos años. Velocidad, talento, eficacia… son algunas de las varias características de esta perla europea.

En su última temporada en la QMJHL, Zadina ha sumado 82 puntos en 57 partidos

Después de cambiar de continente, Zadina ha finalizado el curso con números espectaculares en los Halifax Mooseheads. En 57 partidos ha sumado 44 goles y 82 puntos, unas estadísticas que resumen su gran condición de delantero. Además, también está en su currículo los siete goles en siete partidos en el campeonato mundial junior, donde su país terminó en cuarto lugar. Dejando a un lado su gran capacidad anotadora, también puede actuar de playmaker, lo que le diferencia de otros patinadores. En la última campaña, repartió 38 asistencias, un dato que da buena cuenta de su otro estilo de juego.

La principal debilidad de este jugador checo es la defensa, que deberá mejorar en la NHL

Sin embargo, lo que todos los expertos destacan es su habilidad y rapidez para armar un lanzamiento. De ahí los grandes números goleadores. Zadina es un jugador que no solo tiene calidad para disparar, si no que lo hace con la precisión de que vaya a puerta y, en muchos casos, acabe en la red. Por tanto, esta cualidad le permitirá ser una pieza clave en las situaciones de power play. Por el contrario, también hay que achacarle un defecto: la defensa. No es su punto fuerte. En la temporada sumó 36 minutos de penalización y, en algunas acciones, no es todo lo agresivo que se le requiere a un jugador de la NHL.

Los Montreal Canadiens parece ser el posible destino final de este jugador checo, muy deseado por los aficionados de la franquicia, que apenas han tenido protagonismo en los playoffs durante las últimas cuatro campañas.