Dos años más para Jon Gillies con los Flames

Los Calgary Flames han iniciado con las firmas esta temporada muerta, principalmente con sus jugadores que estaban por ser agentes libres. Iniciaron con Morgan Klimchuck, posteriormente firmaron a Elias Lindholm y en las últimas horas a Jon Gillies, así lo informó el equipo. La firma del guardameta es por dos años y 1.5 millones de dólares.

El contrato de Gillies había culminado, estaba por ser agente libre.

El guardameta de 24 años culminó el 2017-18 con récord de 3-5-1, 2.88 de promedio de goles recibidos (GAA) y .896 (SV%) en porcentaje de atajadas en 11 juegos, nueve de ellos como titular. La mayor parte de la temporada fue en la American Hockey League (AHL) con los Stockton Heat, registrando 17-16-5 de récord, 2.53 GAA, .917 SV% y cuatro blanqueadas en 39 apariciones.

"Mirando hacia atrás en mi carrera y pensando en las oportunidades que me han brindado, creo que he demostrado mis habilidades para estar a la altura de cada ocasión. Si se miran mis aperturas cuando Mike Smith estaba lesionado y al final de este año, pienso que estoy listo para el siguiente paso", dijo Gillies a la prensa.

Los Flames seleccionaron al nativo de los Estados Unidos en la tercera ronda del draft de 2012 (selección #75), pero solo ha tenido doce juegos en la NHL (diez como titular), registrando 4-5-1 con 2.71 GAA y .903 SV%. "He estado en un camino donde he jugado muchos partidos. He tenido muchas oportunidades para demostrar lo que puedo hacer, esta será otra", puntualizó.

La competencia interna continuará para Gillies, Mike Smith continuará como el portero titular del equipo, así que peleará por el puesto de suplente ante David Rittich como sucedió la temporada anterior cuando Smith fue a la lista de lesionados. Los Flames ahora cuentan con poco más de siete millones de dólares para firmar a seis agentes libres restringidos.